تامر عاشور يكشف أسماء أغاني ألبومه الجديد قبل أيام من طرحه

يواصل الفنان تامر عاشور مشاركة جمهوره ببث مباشر عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي «انستجرام، وتويتر، وفيس بوك»، للكشف عن كافة تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد.

تامر عاشور يكشف عن أغاني ألبومه الجديد

وكشف الفنان تامر عاشور، خلال بث مباشر عبر صفحاته الرسمية، عن أسامي عدد من أغاني ألبومه الجديد قبل طرحه يوم الخميس المقبل الموافق 20 يناير الجاري، قائلًا إنه ألبومه يحتوي على أغنية تحمل اسم «بيت كبير»، وأخرى تحمل اسم «تملي» من كلمات أبو ناصر وألحان نواف عبد الله وتوزيع خالد عز، وهى آخر أغنية تم ضمها إلى الألبوم.

وتابع عاشور أن ألبومه يضم أيضًا أغنية بعنوان «الفترة دي» ويرى أنها أغنية مختلفة تمامًا وجديدة في شكل الموسيقى الخاصة بها، وأغنيتي «تيجي نتراهن، وكنت فين».

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جدير بالذكر أن الفنان تامر عاشور طرح أول أغاني ألبومه الغنائي الجديد وهي بعنوان «تيجي نتراهن» من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

كلمات الأغنية

تيجى نتراهن

إنّ هيجي اليوم وتقولي أن أنتي ندمتي

وانّ الدنيا هتخليكي تعرفي قيمتي

حاولي تلاقى

من دلوقتي ليومها كلام

أعملي بس حساب قدّام

أنا حذّرتِك وابقي أفتكرى انِّك صمّمتي

تيجي نتراهن

أنّك راجعه

وان ساعتها مش هتلاقي حِجَج تقوليها

وأنّي هدوّر وشّى يوميها

علشان أزوّد على أوجاعِك مليون وجْعَه عيني فعينِك

مش متضايقه إنّي خلاص مش هبقا معاكي

بالذّات لما لقيتي أن أنا بسهوله أنساكي

آه سايباني

لكن عارفه بتخسري مين طب كان ليه بقا دمع العين