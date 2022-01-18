وزير التعليم: لن يحدث تعطيل للامتحانات مهما حاول البعض

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن هناك محاولات من قبل البعض لتعطيل الامتحانات والدراسة، من خلال نشر الشائعات بإصابات عديدة في الفصول والمدارس بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، لكن في الوقت ذاته، يُطمئن الجميع بأن الامتحانات في مواعيدها، ولن يحدث تعطيل، كما أن قرار تأجيل الدراسة أو وقف الامتحانات ليس قرار وزارة التربية والتعليم، بل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية منذ قليل.

لجنة كورونا لم تصدر أي قرار بخصوص الامتحانات أو الدراسة نهائيًا

وأضاف «شوقي»، اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بها وزير الصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، ويرأسها مدبولي، كانت اجتمعت منذ أيام، ولم تصدر أي قرار بخصوص الامتحانات أو الدراسة نهائيًا، « الناس فاكرة اللجنة دي معمولة عشان تأجل الدراسة فقط، حتى لو اتخذوا قرار بشأن الدراسة لن يتوقف عند الدراسة فقط بل قد يشمل المولات والمقاهي، لكن عشان الناس ترتاح، بنقول مفيش تغيير في أي شيء».

في دول في أوروبا فيها 200 ألف حالة والمدارس شغالة

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن من يُحضر حاليا للامتحانات من الطلاب، عليهم استكمال التحضير، ولا يضيع وقته لكل هذه الشائعات، «في دول في أوروبا فيها 200 ألف حالة في اليوم، زي بريطانيا، فاتحة تماما والمدارس شغالة في أوروبا، ومفيش حد قفل خالص، كمان أرقام الإصابات في المدارس المصرية والخاصة والدولية يوم بيوم، بيتعمل به تقرير، وتبقى قدامنا، وقدام مديريات الصحة وقدام اللجنة العليا لإدارة كورونا، لكن اللجنة رأت أن الأعداد في حدود الطبيعي، ولا تستدعي أي قرار».