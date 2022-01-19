أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

تعد الخضروات من الأشياء الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في تناول الطعام؛ لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات ونسبة الحديد العالية، كما أنها تساعد على تقوية المناعة الخاصة بالجسم، لتمكنه من طرد الفيروسات المنتشرة، فإن العامل الأساسي في مقاومة تلك الفيروسات هي تقوية المناعة.

وتحرص «الوطن» بشكل يومي على تقديم الخدمات والأشياء التي يبحث المواطنون عنها وعن أسعارها؛ لذلك نرصد من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات في الأسواق المختلفة اليوم الأربعاء 19 يناير الجاري، وفق جولة لـ«الوطن» في منطقة الدقي ومنطقة إمبابة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

يعد الفلفل بأنواعه المختلفة من أهم وأبرز الخضروات التي تحتوي على حديد بنسبة عالية، ما يجعل الكثير من الراغبين في تقوية مناعتهم بالحرص على تناوله باستمرار، ويبحثون عن سعره،الذس سجل 20 جنيهًا للفلفل الألوان، كما سجل سعر الفلفل الرومي مبلغ قيمته 7 جنيهات، وبالنسبة للفلفل الرومي البلدي تراوح سعره بين 4 و7 جنيهات، كما سجل سعر الفلفل الحامي البلدي قيمة 10 جنيهات.

ويحرص الكثيرون على شراء الباذنجان الأبيض، خاصة ربات البيوت لإعداد وجبة المحشي، إذ تراوح سعره بين 1.5 إلى 3.5 جنيه، كما سجل القرنبيط للحبة التي تصل وزنها 2 كيلو نحو 7 جنيهات، بينما سجل سعر الجزر قيمة تصل إلى 5 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات.

سعر الخس الأحمر 5 جنيهات

وبالرغم من أن الخس يحتوي على الكثير من الفيتامينات، إلا أن هناك فئة كبيرة تفضل تناول الكابوتشي بدلا منه، لذلك وصل سعر الكابوتشي اليوم نحو 10 جنيهات، وبالنسبة لسعر الخس، فوصل إلى 3 جنيهات للحبة الواحدة، وبلغ سعر الخس الأحمر 5 جنيهات، فيما بلغ سعر الخس المشرشر 4 جنيهات للحزمة.

وتعد البسلة أيضا من أكثر الخضروات التي يتم تناولها، نظرا لما تحتوي عليه من قيمة غذائية عالية، إذ بلغت نحو 8 جنيهات، كما وصل الملوخية الخضراء في الأسواق إلى 4 جنيهات، بينما سجل كيلو الطماطم نحو 7 جنيهات، وكيلو جرام السبانخ بلغ نحو 7 جنيهات.