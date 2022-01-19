حظك اليوم الأربعاء 19-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم، من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثيرون من محبي علم الفلك، ومطالعي الحظ اليومي الخاص بهم، حتى يستطيعوا أن يتوقعوا ما سيحدث لهم من أحداث سعيدة، أو أزمات تنتظرهم حتى يستعدون لها، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات مختلفة، وهي «المجموعة النارية، المجموعة الترابية، المجموعة المائية، المجموعة الهوائية».

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم جميع الخدمات التي يبحث عنها المواطنين، نقدم خلال السطور التالية حظك اليوم للأبراج التي يبلغ عددها 12 برجا، وفق خبيرة علم الفلك الشهيرة عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 19-1-2022 على الصعيد المهني

احرص على أن تضع أقدامك على الطريق الصحيح، فإن الوضع الفلكي الذي يمر به برجك يساعدك على أن تثبت قدراتك.

حظك اليوم برج الحمل 19-1-2022 على الصعيد العاطفي

من الممكن أن يكون برج الحمل اليوم، هو يوم حظك في التقاء شريك حياتك الذي يهتم بك، ويقدم لك الحب الكافي.

حظك اليوم برج الثور 19-1-2022 على الصعيد المهني

احرص على أن تكون تصرفاتك مثل التي ينتظرها منك الأشخاص المحيطين بك، فقد تكون مطالب بمعالجة الأخطاء الخاصة بك.

حظك اليوم برج الثور 19-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالكثير من الضغوط من الأشخاص المحيطين بك، الأمر الذي يؤثر على حالتك المزاجية بشكل كبير.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-1-2022 على الصعيد المهني

من الممكن أن يمنحك برجك اليوم وضع يجعلك متميزا بشكل كبير في أفكارك.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد يكون اليوم فرصة مناسبة حتى تقوم بقضاء وقت فراغك مع الأهل والأصدقاء، لقضاء وقت ممتع معهم.

حظك اليوم برج السرطان 19-1-2022 على الصعيد المهني

احرص على أن تقوم بإدارة أمورك المالية والمهنية بشكل جيد، فقد تمر اليوم بأحداث مفاجئة لك.

حظك اليوم برج السرطان 19-1-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تتواصل مع عائلتك وأصدقاءك بشكل أكبر من ذلك، فقد يساعدك ذلك على تحسين حالتك المزاجية وعيش حياة إيجابية.

حظك اليوم برج الأسد 19-1-2022 على الصعيد المهني

يجب عليك أن نتنبه لجميع حقوقك، فقد يكون ذلك في صالحك، قد تشعر باليقظة وسرعة البديهة.

حظك اليوم برج الأسد 19-1-2022 على الصعيد العاطفي

انت اليوم شخصية جذابة في عيون الجنس الآخر، فالمريخ في منزل الحب.

حظك اليوم برج العذراء 19-1-2022 على الصعيد المهني

من الممكن أن تشعر بالانخفاض في الطاقة الخاصة بك، وذلك نتيجة لتنافر القمر مع زحل في منزل الصحة.

حظك اليوم برج العذراء 19-1-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على تجنب الإفصاح عن الخطط الخاصة بك، فالقمر اليوم في المنزل الثاني عشر.

حظك اليوم برج الميزان 19-1-2022 على الصعيد المهني

قد تشعر بالسعادة اليوم وتعيش أجواء مرحة، ويعود ذلك إلى تواجد القمر في منزل المشروعات.

حظك اليوم برج الميزان 19-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، تستطيع اليوم أن تصلح علاقات.. استفد من الوقت الراهن.

حظك اليوم برج العقرب 19-1-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تتحكم في أحاسيسك وشعورك، فالقمر في وضع غير متوافق معك، واحرص على ألا يكون هناك سوء تفاهم بينك وبين الآخرين.

حظك اليوم برج العقرب 19-1-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب أن يكون تصرفك عدواني ضد الاشخاص المحيطين بك، واحرص على الاعتدال في التصرف مع الآخرين.

حظك اليوم برج القوس 19-1-2022 على الصعيد المهني

قد تكون من الأشخاص المحظوظين اليوم، فالقمر الخاص بك يتواجد في منزل الحظ.

حظك اليوم برج القوس 19-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد يتجنب الكثير من المحيطين بك المقاومة، فلن يستطيعوا أن مواجهة حنانك وابتسامتك.

حظك اليوم برج الجدي 19-1-2022 على الصعيد المهني

احرص على الابتعاد عن المغامرة بأموالك، ولا تخاطر في قراراتك، فالقمر في زحل بمنزل المال.

حظك اليوم برج الجدي 19-1-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم اعتنٍ بأقوالك تجنبا للصدام مع من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 19-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تكن شديد التحفز، ولا تنتظر الكثير ممن حولك ومع ذلك يجب أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 19-1-2022 على الصعيد العاطفي

لا تستلم أبدا واحرص على ضبط انفعالاتك، وإذا كنت شخص متزوج من الممكن أن تجد صعوبة.

حظك اليوم برج الحوت 19-1-2022 على الصعيد المهني

احرص على هدوءك في التعامل مع الضغوطات المحيطة بك، ولا تعلن الخطط الخاصة بك للمحيطين به.

حظك اليوم برج الحوت 19-1-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على أن تكون متحفظا في تعاملاتك مع الآخرين، إذ أنك قد تميل لاكتشاف كل ما هو جديد.