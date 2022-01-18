حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الحوت العديد من الصفات منها الذكاء والصبر كما أنه يمتلك قدرات غير عادية في تنفيذ المهام، دائما ما يسعى للحصول على أفضل المناصب والوظائف كما أنه قادر على فصل الحياة العملية عن حياته الاجتماعية، ويعمل دائما على تطوير مهارات الموظفين عند تقلده منصب قيادي أو كبير في مؤسسة ما.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك وألا ترفض تعاون البعض معك واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

قد تنجح اليوم في إصلاح أوضاع معقدة وتساعدك ملاحظتك القوية.

مشاهير برج الحوت

وينتمي العديد من المشاهير إلى برج الحوت وهو الفنان الراحل محمد عبد الوهاب، ومحمود درويش، وزكي رستم، وهيفاء وهبي ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس، صابر الرباعي ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس،، وحمادة هلال ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس، بالإضافة إلى ماجد المصري، سامح الصريطى، وأحمد فهمي، ورامي صبري.