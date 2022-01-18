حظك اليوم الثلاثاء 18-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

علم الأبراج والفلك عالم كبير يحظى باهتمام الكثيرين، فالعديد من الأشخاص يتأثرون بالطالع اليومي وما يخبرهم به حظهم اليوم ويتصرفون على أساسه ويتفائلون به أو يتشائمون منه، ومع إثارة الأبراج دائما للجدل ولكنها تظل تتصدر محل البحث على جوجل.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن فيما يلي تفاصيل حظك اليوم وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل

يبدو أن الفلك يخبر مواليد برج الحمل بوضع جيد، إذ يوجد القمر في منزل الحب مما يجعلك تسبح في بحر الهوى والعشق، أما على المستوى المهني، فتنفرج هومك، وتبدو أكثر استعدادا للتفاهم مما يساعدك على إيجاد حلول لأي مشكلة تمر بها.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور

يجب على مواليد برج الثور الحذر في تعاملاتهم، فالوضع الفلكي دقيق ويخلق قلقا في الأجواء وتريد أن تبحث عن بعض الأمور وتعرف حقيقتها، وعلى المستوى المهني فعليك أن تتعامل بحكمة وذكاء مع الأزمات، ومن الأفضل تجاهل أي محاولة لاستفزازك وإثارة غضبك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء

يخبرك الفلك بأن اليوم سيكون الوضع جيدا لمولود الجوزاء، وتتمتع بالدبلوماسية واللباقة في الحديث مع الآخرين، أما على المستوى المهني فيساعدك الحدس وذكائك على اختيارات موفقة تستطيع منها أن تحقق مكاسب.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان

على مواليد برج السرطان التأني والتفكير في عاقبة تصرفاتهم وأفعالهم اليوم، وعلى المستوى المهني فتنافر عطارد في منزلي المال، يتوجب عليك ألا تتعلق بما ليس له فائدة ولا تتسرع في قراراتك أو الشراء.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد

على المستوى المهني يجب على مواليد برج الأسد توخي الحذر عند عرض أفكار مثيرة وشيقة فقط انتبه لحقوقك، وعلى المستوى العاطفي إذا كنت غير مرتبط تبدو محاطا بهالة من السحر والتألق والجاذبية لأشخاص آخرين.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء

تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة يتوجب عليك أن تبتعد عن المغامرة وأن تحافظ على سلامتك وصحتك اليوم، وعلى المستوى العاطفي يدعوك الفلك للتأني ولدراسة كل تصرف قبل أن تُقدم عليه.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان

على المستوى العاطفي عليك القيام بجهود كبيرة لدعم الأحباب والأصدقاء وتحصل في المقابل على دعمهم، وعلى المستوى المهني عليك أن تركّز على القيام بواجبك نحو الأهل والأخوة.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب

على مواليد برج العقرب أن يكونوا واقعيين اليوم ولا يبالغون في مطالبهم المهنية، أما على المستوى العاطفي فعليك أن تقاوم أي إحباط وعليك بالمثابرة.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس

من المتوقع وفق تصريحات عبير فؤاد، أن تكون أكثر استعدادا للتعاون والتطور والتصرف بإيجابية اليوم، أما على المستوى العاطفي فيمنحك القمر الفرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي

ينصحك علم الفلك والأبراج اليوم، ألا تغامر وعليك التفكير في أعمالك جيدا وكيفية تنميتها ووضعك المالي يجب وضعه في عين الاعتبار والتصرف على أساسه، أما على المستوى العاطفي فعليك أن تهتم باللباقة من أجل إقامة علاقات صحية تربطك بالأحباب والأصحاب.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو

وبالنسبة لمواليد برج الدلو على المستوى العاطفي فالأشخاص المتزوجون عليهم أن يوطدوا علاقتتهم بشريك حياتك، لتصمد أمام العواصف والأزمات، أما على المستوى المهني فوجود القمر في مواجهة برجك يفرض عليك أن تتجنب أي مغامرات في خطواتك وفي الإنفاق.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت

علي مواليد برج الحوت اليوم أن يحافظوا ويهتموا بتتنظم جهودهم وألا يرفضون تعاون البعض معك، أما على المستوى العاطفي فقد تنجح اليوم في إصلاح أوضاع معقدة بفضل ملاحظاتك وتصرفك السليم.