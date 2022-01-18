حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18-1-2022 مهنيا وعاطفيا

ينتمي العديد من المشاهير إلى برج الدلو، أبرزهم على المستوى المحلي المصري الفنان والشاعر صلاح عبدالله والفنان آسر ياسين والفنان أحمد داوود.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تحذرك الأبراج والفلك اليوم، من دخول أي مغامرة، فالقمر في مواجهة برجك، وعليك أن تتجنب أي مغامرات في خطواتك وفي الإنفاق.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وتنصحك عبير فؤاد خبير الأبراج والفلك وفق تصريحاتها لـ«الوطن»، أن توطد علاقتك بشريك حياتك لتصمد أمام العواصف والأزمات، وذلك إذا كنت متزوجا.

معلومات عامة عن برج الدلو

رمز برج الدلو يعطي علامة بشخص وهو حامل المياه، ويتميز مولد برج الدلو بالعمل الجماعي، وحبه للعدالة الاجتماعية، كما يعرف عنه حبه للعطاء والكرم ومساعدة الآخرين في كل وقت وحين، وهو صاحب تفكير عقلاني جداً، وذكي جدا ومعطاء ويحب الإنسانية، دائما ما يبحث عن التحفيز الفكري، كما أنه لا يهتم بأناقته بشكل كبير وهو شخص رومانسي.