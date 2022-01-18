حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 18-1-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الجدي هو شخص اجتماعي، ولا يفضل التدخل في شئون الآخرين، ولا يحب النميمة، يهتم بأموره فقط ولا شأن له بالآخرين، كما يهتم بعائلته ويحرص على تلبية طلباتها حتى لو كانت تقلق راحته فهو يضع العائلة في المركز الأول بحياته وعمله أيضا الذي لا يمكن أن يقصر فيه مهما كانت الأسباب.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن مواليد برج الجدي عليهم أن يهتموا بأعمالهم جيدا، وذلك لأن القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال، لذا عليك أن تبتعد عن المغامرة، وعليك أن تفكر في كيفية تنمية أعمالك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وتنصح عبير فؤاد، مواليد برج الجدي على المستوى العاطفي، اليوم، أن يهتمون باللباقة من أجل إقامة علاقات صحية مع الأصحاب والأحباب والمحيطين بك.

صفات برج الجدي في الحب

مواليد برج الجدي يأخذون خطوة الارتباط بصعوبة جدا، ويتأنون كثيرا حتى الإقبال على هذه الخطوة، وعند التعامل مع الطرف الآخر يتخذون الحذر أسلوبا لهم حتى يحصنون أنفسهم خاصة عند انتهاء العلاقات أو تقلب الحبيب وبعده، وفي المقابل ينتظرون الثقة بالطرف الآخر، والتأكد من أنه الشخص المناسب للدخول في علاقة معه.