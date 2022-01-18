إحباط محاولتي تهريب عملات أجنبية ومخدرات بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم، برئاسة الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع مدير الإدارة، من إحباط محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبي، فضلا عن حشيش وأفيون، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

أجسام معتمة بحقائب راكب

وقالت الجمارك، في بيان لها، إنه خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك، اشتبه أشرف عبدالحميد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب مصري الجنسية من أصل أمريكي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة.

وتم تكليف فاطمة محمد مأمور الجمرك تحت إشراف ميلاد رسمي، مدير الحركة، لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 207 آلاف دولار أمريكي مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

وفي المحاولة الثانية، وخلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من ميلانو، اشتبه حسام الشافعي مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب مصري الجنسية قادم من ميلانو.

4 قطع حشيش

وبالعرض على رفعت صدقي نائب المدير، كلف إسلام ماهر مأمور الجمرك تحت إشراف جمال السيد مدير الحركة، بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 4 قطع من مادة الحشيش والأفيون المخدر مخبأة داخل ملابس الراكب.

وقرر الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرب ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك؛ بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط جميع محاولات التهريب الجمركي