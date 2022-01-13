«الجمارك» تعلن نتائج مسابقة تعيين 1000 موظف عبر موقعها الإلكتروني

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية نتيجة مسابقة تعيين 1000 موظف جديد عبر موقعها الإلكتروني نهاية شهر ديسمبر الماضي، للتعيين بكافة إدارات المصلحة من الحاصلين على بكالوريوس التجارة من شعبتي المحاسبة و الجمارك، بالإضافة إلى الحاصلين على ليسانس الحقوق، علاوة على الحاصلين على ليسانس الشريعة والقانون.

الجمارك: نتائج مسابقة التعيين على الموقع الرسمي

وأكدت «الجمارك» عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أنه يمكن للمتقدمين لشغل الوظائف الاستعلام عن مدى القبول أو الرفض من خلال الرقم القومي السابق تسجيله في المسابقة، مشيرة إلى انتهاء المهلة المحدد للتقدم بطلب التماس على نتيجة التقديم لمسابقة مصلحة الجمارك المصرية في الإعلان رقم 1 لسنة 2021، مطالبة المتقدمين بمراجعة الموقع الرسمي على الإنترنت بشكل دوري لمعرفة نتيجة فحص طلبات الالتماس المقدمة.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية قد أعلنت في شهر يوليو 2021 عن مسابقة لتعيين نحو 1000 موظف من حملة بكالوريوس التجارة من شعبتي «المحاسبة - الجمارك» بالإضافة إلى حملة ليسانس الحقوق بجانب حملة ليسانس شريعة القانون حسب المادة رقم 14 من القانون رقم 74 لسنة 2021 والتي نصت على الإعلان عن الوظائف في الجرائد الحكومية الرسمية.

وحول الإعلان مسابقة رقم 2 لتعيين 111 موظفا جديدا أكدت «الجمارك» عن إعلان نتيجة المسابقة عبر الرابط التالي: https://jobs.mof.gov.eg/CAEresults.aspx

ولفتت «الجمارك» إلى أنها منحت أيضا مهلة لمدة أسبوع للتقدم بالتماسات على خلفية نتيجة القبول والرفض، مشيرة إلى انتهاء المهلة المحددة للتقدم بطلب التماس على نتيجة التقديم لمسابقة مصلحة الجمارك المصرية الإعلان رقم 2 لسنة 2021، ومراجعة الموقع لاحقا بشكل دوري لمعرفة نتيجة فحص طلبات الالتماس المقدمة.