هاني شاكر: خطأ حسن شاكوش لا يغتفر ولن نقيده.. لا تراجع ولا استسلام

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه لا جديد بشأن قرار النقابة بخصوص حسن شاكوش وحمو بيكا، مؤديي المهرجانات، «أنا معنديش شعبة مهرجانات في النقابة، وبالنسبة للاثنين دول موقفهم واضح، حمو بيكا يقدر كمان سنة يدخل امتحانات تاني، بس شاكوش اتلغى التصريح بتاعه عشان عمل فعل فاضح على الرأي العام، وده غلط لا يغتفر، مش رأيي أنا، ده رأي الجمعية العمومية كلها، ليس القرار خاصا بهاني شاكر، الجمعية العمومية رفضت ما حدث، فلا تراجع ولا استسلام».

أقروا بالالتزام بالكلام اللي يتقال على المسرح والمظهر العام والشكل العام

وعن قبول أعضاء بعض مؤدي المهرجانات في النقابة، أضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويُعرض على قناة «ETC»، أنه منذ أربعة أو خمسة أيام بالتحديد كان هناك امتحان وتقدم مجموعة من المطربيين الشعبيين ما بينهم موزة وعنبة، واجتازوا الامتحان، وقدموا أوراقهم للنقابة ونجحوا، «اللجنة أشادت بأصواتهم، وأقروا بالالتزام بالكلام اللي يتقال على المسرح والمظهر العام والشكل العام».

سموا نفهسم الأسماء دي عشان يبقى دمهم خفيف على الناس وتحب تاكلهم

وأشار نقيب المهن الموسيقية، إلى أنه طلب منهم تغيير الأسماء، «قولنا اسم موزة وعنبة ده غريب، ومن الأغرب إني أطلع تصريح بهذا الاسم، مشوفتش نجم في السينما بهذه الأسماء الغريبة، لما يكون فيه اسم مش موسيقي مش فني ناس كتير غيرت أسمائها لأسماء فنية، وكمان حمو بيكا مش اسمه حمو بيكا، وحسن شاكوش مش اسمه شاكوش ولا عنبة اسمه عنبة ولا موزة اسمه موزة»، مازحًا: «يمكن سموا نفسهم الأسماء دي عشان يبقى دمهم خفيف على الناس، والناس تحب تاكلهم».