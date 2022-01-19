تصل للغرامة وإلغاء تذكرة.. تعرف على إرشادات شركات الطيران للمسافرين

تسببت جائحة كورونا في تغير ملامح كثير من العالم، ومنها السفر، حيث تحرص المطارات وشركات الطيران على التطهير المستمر لجميع صالات السفر، وأماكن الوصول والانتظار والاستراحات، وحتى بوابات الصعود إلى الطائرة والسلالم لتحجيم انتشار فيروس كوفيد – 19 قدر الإمكان، وقد أصدرت شركة ميناء القاهرة الجوي عدد من الارشادات التي تساعد على الحد من انتشار كورونا.

وتعرض موقع بوابة «الوطن» للراغبين في السفر من مطار القاهرة الدولي، أبرز تعليمات شركات الطيران للحد من انتشار فيروس كورونا والمتحور أوميكرون، وفق بيان شركة ميناء القاهرة الجوي في السطور التالية:

ارشادات الشركات الطيران قبل السفر

وطالبت شركات الطيران المسافرين باتباع الآتي:

الحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بنحو 3 ساعات الأقل، للرحلات الدولية، وساعتين للرحلات الداخلية، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المتعددة التي تتخذها الشركات للتأكد من سلامة المسافر من الإصابة بكورونا.

تقديم شهادات المسحة السلبية قبل موعد اقلاع الرحلة مباشرة، ويجب أن تحتوى على باركود من أحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصخة المصرية.

الالتزام بارتداء الكمامة الوجه أثناء دخول المطار وحتى المغادرة.

يجب أن يكون دخول المطار مقتصر على الأشخاص المسافرين فقط، ويستثني من هذا كبار السن.

وجود مسافة آمنة خلال إجراءات السفر بين الشخص والآخرين، وهي نحو متر على الأقل.

يكون للمسافر الحق في أن يحمل معه مطهرات كحولية ومعقمات الأيدي بشرط ألا يزيد حجمها عن 100 ملى.

الغرامات والعقوبات في حالة عدم الالتزام

وبحسب بيان شركة ميناء القاهرة فأن عقوبة عدم الالتزام بالحضور قبل السفر بـ 3 ساعات للرحلات الدولية وساعتين للداخلية تعرض المسافر للغرامة، وفي بعض الأحيان إلي الغاء التذاكر.

والغرامة تختلف من شركة لأخري، لكنها تتراوح في المتوسط ما بين 300 إلى 800 جنيه، وتكون من خلال تواجه المسافر إلي مكتب الحجز الخاص بالشركة، المتواجدة بصالات السفر، والمطالبة بفتح التذكرة ودفع الغرامة قبل الغاها.