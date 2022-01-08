أسعار تذاكر القطارات 2022.. لو راجع من السفر بعد إجازة عيد الميلاد

بعد انتهاء إجازات عيد الميلاد المجيد، وعودة الكثيرين من السفر لأعمالهم ومشاغلهم اليومية، يبحث البعض عن أسعار تذاكر القطارات 2022، خاصة خطوط الصعيد والإسكندرية من وإلى القاهرة، للدرجة الأولى والثانية.

وتستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار تذاكر القطارات 2022 على خطوط الصعيد والإسكندرية من وإلى القاهرة، وفق ما أعلنته هيئة سكك حديد مصر.

أسعار تذاكر القطارات الإسكندرية 2022

وجاءت أسعار تذاكر القطارات خط القاهرة إسكندرية المكيف الدرجة الأولى والثانية كالتالي:

تذاكر قطار القاهرة – بنها، الأولى 35 جنيها، الثانية 25 جنيهًا.

تذاكر قطار القاهرة – بركة السبع، الأولى 40 جنيهًا، الثانية 30 جنيهًا.

تذاكر قطار القاهرة – قويسنا، الأولى 40 جنيهًا، الثانية 30 جنيهًا

تذاكر قطار القاهرة – طنطا، الأولى 45 جنيهًا، الثانية 35 جنيهًا.

تذاكر قطار القاهرة – إيتاي البارود، الأولى 50 جنيهًا، الثانية 40 جنيهًا.

تذاكر قطار القاهرة – كفر الدوار، الأولى 65 جنيهًا، الثانية 50 جنيهًا.

تذاكر قطار القاهرة – الإسكندرية، الأولى 70 جنيهًا، الثانية 55 جنيهًا.

أسعار تذاكر القطارات خط الصعيد 2022

وبحسب هيئة السكك الحديد، فإن قطارات خطوط الصعيد بداية من محطة رمسيس بمحافظة القاهرة، وحتى الأقصر وأسوان، المكيفة، جاءت أسعار الدرجة الأولى والثانية فيها كالتالي:

تذاكر قطار مكيف من القاهرة إلى بني سويف، الأولى 50 جنيهًا، الثانية 45 جنيهًا.

تذاكر قطار مكيف من القاهرة إلى المنيا، الأولى 85 جنيهًا، الثانية 65 جنيهًا.

تذاكر قطار مكيف من القاهرة إلى أسيوط، الأولى 100 جنيه، والثانية 80 جنيهًا.

تذاكر قطار مكيف من القاهرة إلى سوهاج، الأولى 115 جنيهًا، والثانية 85 جنيهًا.

تذاكر قطار مكيف من القاهرة إلى قنا، الأولى 135 جنيهًا، الثانية 100 جنيه.

تذاكر قطار مكيف من القاهرة إلى الأقصر، الأولى 145 جنيهًا، الثانية 110 جنيهات.

تذاكر قطار مكيف من القاهرة إلى أسوان، الأولى 175 جنيهًا، الثانية 125 جنيهًا.