خطوات تجديد جواز السفر خلال 24 ساعة بعد توقعات بداية العمرة في فبراير

بعد توقف رحلات العمرة والحج لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، أعلنت المملكة العربية السعودية، فتح الباب أمام المصريين لأداء مناسك العمرة، ونشرت وزارة السياحة، اشتراطات السفر للأراضي المقدسة، وجاء منها أن يكون جواز السفر ساريا لمدة عام على الأقل، وأن تكون به صفحتان خاليتان على الأقل قبل إدراج بيانات المعتمر على بوابة العمرة المصرية.

وبحسب تصريحات سابقة لأعضاء الشعب السياحية بالغرف التجارية، فمن المتوقع أن تبدأ أولى رحلات العمرة 1443 بداية من فبراير المقبل، ويبحث الراغبون في أداء مناسك العمرة عن كيفية تجديد جواز السفر خلال أسرع وقت.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية في مجال الخدمات الحكومية، تستعرض «الوطن» خطوات تجديد جواز السفر 2022 للراغبين في أداء عمرة رجب 1443 هــ، في السطور التالية.

تجديد جواز السفر المصري

تستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات، تبدأ من تاريخ استخراجه، ولا يجري إصدار بديل إلا في حالة الضياع أو السرقة، أو استنفاذ عدد الأوراق، وذلك وفقًا لمصلحة الجوازات المصرية، التابعة لوزارة الداخلية.

رسوم تجديد جواز السفر المصري

ويجري تجديد جواز السفر المصري مقابل رسوم 500 جنيه مصري، مع زيادة 400 جنيه للأشخاص غير الحاملين لمؤهل عالي.

المستندات المطلوبة لتجديد جواز السفر 2022

وبحسب مصلحة الجوازات فإنه لتجديد جواز السفر، يتطلب تجهيز المستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، مع الاحتفاظ بالأصل للاطلاع، أما من هم أقل من 16 عاما فيجب إحضار نسخ من شهادات ميلاد مميكنة.

- 4 صور شخصية مقاس «4 في 6» بخلفية بيضاء حديثة.

- بالنسبة للذكور، يجب إحضار شهادة إثبات موقف التنجيد.

- إثبات الحالة الاجتماعية، من خلال صورة من مستند قسيمة الزواج، الطلاق، الوفاة «للزوج أو الزوجة» والأصل للاطلاع.

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي، ما لم يكن مثبتا في بطاقة الرقم القومي، وفي حالة كان المتقدم طالبا، يجب إحضار بيان طالب من المدرسة أو الجامعة مختوما.

- تقديم جواز السفر المنتهي للحصول على الجواز الجديد.

خطوات تجديد جواز السفر المصري 2022

بعد تجهيز المستندات السابق ذكرها، يتوجه المتقدم إلى أحد مكاتب الجوازات والمنتشرة في جميع أرجاء الجمهورية، واتباع التالي:

- الحصول على استمارة جواز سفر «نموذج 29 جوازات» وهي مجانية، يقوم المتقدم بكتابة البيانات المطلوبة، وتتضمن الاسم باللغة العربية والإنجليزية، رقم بطاقة الرقم القومي، محل السكن، .. إلخ.

- بعد الانتهاء من استيفاء بيانات الاستمارة الذهاب إلى الموظف المختص، لمراجعة البيانات وإلصاق الصور، والاطلاع على المستندات.

- سيقوم الموظف باستخراج إيصال بقيمة الرسوم الخاصة بتجديد جواز السفر، ويضاف إليها مبلغ «تأمين جواز السفر» لغير الحاصلين على مؤهل، مع العلم أنه بإمكانك استرداد هذا المبلغ بعد إنهاء استخراج جواز السفر الخاص بك أو إلغائه.

- إذا كنت تريد جواز السفر بشكل عاجل أخبر الموظف، الذي سيضيف قيمة رسوم خدمة عاجل إلى رسوم استخراج جواز السفر.

- التوجه إلى الخزانة لدفع الرسوم والحصول على إيصال الدفع مختوما.

- ثم التوجه إلى الموظف لاستلام الأوراق والمستندات المطلوبة.

- يمكنك استلام جواز السفر الجديد خلال 3 أيام، أو دفع قيمة «خدمة عاجل» واستلامه خلال 24 ساعة على الأكثر.