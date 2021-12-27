إصابة 4 أشخاص في حادث سير على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث سير على الطريق الدولي الساحلي، وجرى نقلهم إلى مستشفى البرلس المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بالحادث

وكانت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ، تلقت إشارة بوقوع حادث سير أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة على الطريق الدولي الساحلي، اصطدمت بهم سيارة، وجرى نقلهم لمستشفى البرلس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

أسماء المصابين

وتبين من التقرير الطبي، إصابة كل من: فتحي السيد مصطفى،27 سنة، من كفر الشيخ، بكدمات متفرقة بالجسم وتم عمل الإشاعات والفحوصات، وهناء فراج عبده، 25 سنة، من كفر الشيخ، بسحجات وكدمات متعددة بالجسم، وآية فراج عبده، 26 سنة، من كفر الشيخ، بسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد الجمال، و28 سنة، بسحجات متفرقة بالجسم»، وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم.

إصابة 4 أشخاص في حادث آخر على الطريق الدولي

وشهد الطريق الدولي الساحلي «بلطيم - الإسكندرية» في نطاق مركز مطوبس، حادثا آخر حيث اصطدمت سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى مطوبس المركزي عبر سيارات الإسعاف.

وفي وقت سابق، وقع حادث تصادم سيارة نصف نقل بعربة «كارو» على طريق الشين التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين وتم إبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجرى نقلهم إلى مستشفى قلين المركزي.

ووجهت مديرية الشئون الصحية، بتقديم العلاج اللازم للمصابين الذين يصلون المستشفيات عبر سيارات الإسعاف إثر وقوع حوادث على الطرق.