حزب مستقبل وطن يثمِّن قرارات الرئيس السيسي: تؤكد تماسك اقتصادنا

ثمَّن حزب مستقبل وطن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي اتخذها اليوم، والتي تعزز مبدأ العدالة، وتؤكد قدرة الدولة على التماسك ونمو اقتصادها القومي.

قرارات الرئيس السيسي

وأعرب حزب مستقبل وطن، عن كامل تقديره نحو تلك القرارات التي شملت أهم مجالات الحياة وعلى رأسها دعم المعلم المصري ورفع الحد الأدنى للأجور، وفي ذات الإطار يعرب الحزب عن خالص تهنئته لأبناء الشعب المصري بالقرارات الصادرة اليوم والتي من شأنها تقديم العون والمساندة للأسرة العصرية في كل مناحي الحياة.

الرئيس السيسي

وتقدم حزب مستقبل وطن «نوابا وأعضاء» بأسمى آيات الشكر والعرفان، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه ببناء الإنسان المصري بصورة عصرية تليق بتاريخه الممتد وحضارته الراسخة وجمهوريته الجديدة.

وأكد حزب مستقبل وطن، على خالص دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع خطواته التي تأتي استجابة لأحلام المصريين من أجل توفير حياة أفضل كل أبناء الوطن.