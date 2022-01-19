«بدران»: مصر تعاملت باحترافية مع كورونا.. «ومحدش يقول أوميكرون لا يقتل»

حذّر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، المواطنين من التخلي عن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مشددًا على أننا لازلنا نعيش الجائحة والإصابات حول العالم في تزايد مستمر، موضحًا أن يوم 14 يناير الماضي فقط، تم تسجيل 3 ملايين و265 ألف و647 حالة إصابة على مستوى العالم:«بعد ما كنا بنخاف من كلمة مليون إصابة عدينا الـ 3 مليون إصابة في يوم واحد».

متحور «أوميكرون» أضعف من «دلتا»

وأضاف «بدران»، خلال حواره في برنامج «صفحة جديدة»، على شاشة «التليفزيون المصري»، أنّ «أوميكرون» أضعف من «دلتا» أو السلالات السابقة، إلا أن إصابته غير المُطعمين أو المسنين أو أصحاب الأمراض المزمنة خاصة المهملين في العلاج أو فئة المدخنين ومن يتعاطون المخدرات، قد يعصف بحياتهم، ويتسبب في زيادة الوفيات، إذ أن أوميكرون تسبب في وفاة 48 ألف و 764 حالة على مستوى العالم: « يعني بيقتل أهو، محدش يقول أوميكرون لا يقتل».

مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة كورونا

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أنّ مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة كورونا، وسيطرت على الوضع وتعاملت مع الأزمة باحترافية شديدة، كما نظمت منتدى شباب العالم، وهي رسالة للداخل والخارج بأنّ مصر وضعها الوبائي أفضل، وهذا من شأنه تشجيع السياحة: «كورونا اللي شوفناها من سنتين اللي ظهرت في ووهان في طريقها للاختفاء، بينما الصراع الآن ما بين دلتا وأوميكرون»، مؤكدًا أن فيروس كورونا مولع بالطفرات والتحورات.

كورونا يميل لإنتاج تحورات جديدة

وأكد «بدران»، أن كورونا يميل لإنتاج تحورات جديدة: «كل أسبوعين بقى فيه تحور جديد، من حظنا إن التحورات بتكون أكثر انتشارًا وتسبب إصابات أعلى لكنها أخف ضررا، ودلتا يتفوق في الضرر على أوميكرون، وفيروس ووهان كان أشد خطورة من دلتا»، مؤكدًا أن السلالة الأساسية لفيروس كورونا كانت صعبة، لكن الوضع في الوقت الحالي أفضل على مستوى العالم.