إزالة 749 حالة تعد على المصارف المائية في قنا والأقصر

تواصل مديرية الري والموارد المائية في محافظة قنا، عمليات إزالة التعديات المختلفة على المصارف المائية، من بينها نهر النيل في المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية في المحافظة، وتمكنت خلال الفترة السابقة وقدرها أسبوع من إزالة نحو 749 حالة تعد.

إزالة 215 حالة في مركز نقادة

وقالت مديرية الري في قنا، إنه تم إزالة 116حالة إزالة بإجمالى مساحه 1641م2، وذلك لمخالفات متنوعة بنطاق الإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق قنا هندسة الموارد المائية والري بقنا، كما تم تنفيذ 95 حالة بإجمالي مساحة 1095مترا مربعا بنطاق الإدارة العامة للموارد المائية والري بغرب قنا هندسة الموارد المائية والري بنقادة، وذلك بمعاونة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحافظة قنا.

إزالة 113 تعديا في قنا والأقصر

وقالت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقنا والأقصر، في بيان صحفي، إنه تم تنفيذ 113 حالة إزالة، وذلك لمخالفات متنوعة بنطاق الإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق قنا هندسة الموارد المائية والري بقنا، والإدارة العامة للموارد المائية والري بغرب قنا هندسة الموارد المائية والري بنقادة وأرمنت، والإدارة العامة لصرف شمال قنا هندسة صرف قنا، وذلك بمعاونة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحافظتي قنا والأقصر.

421 تعديا على منافع الري

وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إنه بالتنسيق مع إدارات هندسة الري بقنا، تم إزالة 421 حالة تعد على أراضي أملاك الموارد المائية والري بقري مركز قنا، وذلك خلال أسبوع .

وأوضح بيان مجلس المدينة الصحفي، أن قروي أولاد عمرو أزال 116 حالة بمساحة 1641 مترا بقرية الحجيرات، وأن الوحدة المحلية لقرية المحروسة أزالت 99 حالة بمساحة 5143 متر بالطويرات والمنيرة الحديثة والدير الشرقي، كما أزال قروي أبنود 76 حالة بمساحة 10801 متر، ونفذت الوحدة المحلية لقرية دندرة 130 حالة بمساحة 10955 مترا بدندرة والترامسة.

وجاءت تلك الإزالات خلال سلسة حملات متتالية على قرى المركز ضمن الموجة 19 لإزالة جميع حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة ولمنع أي حالات تعدي من المهد ، وبالتنسيق مع إدارتي هندسة الموارد المائية والري بقنا ونقادة ، ومديرية أمن قنا .