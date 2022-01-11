محافظ قنا: محور «دشنا - الوقف» يقضى على خطورة المعديات النيلية

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات رافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مسار محور «دشنا - الوقف» تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية به، بحضور النواب أسامه الهواري، طارق رسلان، محمد كمال موسى، أعضاء مجلس الشيوخ، والنواب فتحي قنديل، سيد فؤاد أبو زيد، محمد طايع، حمادة الجبلاوي، سناء حساني أعضاء مجلس النواب.

وزير النقل يختار مسار محور دشنا على النيل

واستهل وزير النقل ومحافظ قنا معاينتهما لمسار المحور من نقطة البداية عند الطريق الصحراوي الغربي وعقب ذلك استمع إلى شرح تفصيلي من خلال الخرائط الجغرافية حول مسار المحور، موجها بحصر كافة الموانع التي تعترض المسار سواء كانت «موانع مائية - طرق طولية» وعمل مخطط هندسي لعمل كباري وأنفاق وفقا لطبيعة كل مانع سواء الترع أو الطرق.

تنفيذ محور دشنا بطول 7.8 كم

وأوضح وزير النقل، أنه جرى اختيار مسار للمحور بطول 7.8 كم يبدأ من الطريق الصحراوي الغربي وينتهى إلى الطريق الزراعي الشرقي، مشيرا إلى أن الكوبري الرئيسي للمحور على النيل سوف يأتي بطول 650 م تقريبا، مشددا على مسؤولي الشركة المنفذة بالبدء في الأعمال الإنشائية بشكل فورى ووضع جدول زمني لمراحل التنفيذ بحيث ينتهى في 31 ديسمبر من العام الجاري بحد أقصى.

وقال محافظ قنا، إن محور دشنا يمثل إضافة كبيرة للمحافظة لما له من دور كبير في القضاء على خطورة المعديات النيلية بين مركزي دشنا والوقف، فضلا عن دوره في دعم مشروعات التنمية التي تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة مثل المنطقة الصناعية ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بنجع حمادي، ومشروعات استصلاح الأراضي بمركز الوقف، ومدينة غرب قنا الجديدة، لافتا إلى أن المحافظة سوف تبدأ فورا في تذليل كافة العقبات التي تعوق الأعمال الإنشائية لضمان تنفيذ المحور خلال الفترة الزمنية المحددة له.