جامعة جنوب الوادي تمحو أمية 6174 مواطنا خلال 3 أشهر

أكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة حصلت على المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية خلال دورة أكتوبر 2021 بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وفقا لبيان إنجاز الجامعات الحكومية الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقال «الغرباوي»، إن الجامعة نجحت في محو أمية 6174 مواطنا خلال ثلاثة أشهر.

محو أمية والتنمية المستدامة

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدا لمواصلة جهود الجامعة نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، والذي بدأته منذ عام 2014 فِي إطار تفعيل دورها في التنمية المستدامة، ومواصلة الجهود من أجل المشاركة في خفض نسبة الأمية للمجتمع الذي يقع في نطاق الجامعة، من خلال عقد وتفعيل اتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتعظيم دور الجامعة في مجال محو الأمية.

خطة الجامعة لمحو أمية الكبار

من جانبه، أشار الدكتور أحمد كمال نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار المشاركة مع الجهات المجتمعية لإعلان مصر بلا أمية تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، لافتا إلى اتخاذ الجامعة مجموعة من الإجراءات التنفيذية لمحو الأمية في المجتمع المحيط من خلال عقد وتنفيذ مجموعة من الفعاليات، أهمها المتابعة الدورية مع شركاء الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، وعقد الندوات التربوية والتثقيفية التوعوية داخل الجامعة وخارجها، والمشاركة في القوافل الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يوجهها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لأهالي قرى صعيد مصر في مختلف المناطق خاصة العشوائية والمهمشة في المجتمع المحيط بالجامعة.

كما تضمنت الإجراءات أيضا المشاركة في الفعاليات الثقافية والمنتديات واللقاءات بالتعاون مع فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتقديم حوافز للطلاب المتميزين المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية من أجل تحفيزهم لمواصلة الجهود لتحرير المواطنين من الأمية.