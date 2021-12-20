رئيس جامعة جنوب الوادي: 246 ألف مواطن ترددوا على مستشفياتنا هذا العام

قال الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة تقع في قلب الصعيد، وفي موازنة عام 2020-2021 اعتمدت الدولة 753 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الموازنة في نفس العام مليار جنيه، أما العام الحالي فقد بلغ إجمالي ميزانية الدولة أكثر من 1.2 مليار جنيه، لافتًا إلى أن عدد المواطنين الذين ترددوا على المسشتفيات الجامعية بداية من 1 يناير حتى 30 نوفمبر الماضي بلغ 246 ألف و994 مواطن.

ميزانية ضخمة في العام القادم

وأضاف «الغرباوي» خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة TEN، أن ميزانية الجامعة في العام القادم ستقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، وهو ما عبر عن زيادة مطردة تؤكد أن الدولة تدعم الجامعة، كما جرى تمكين المواطنين صحيا لتلقي العلاج في المستشفيات الجامعية.

61 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية

وتابع «الغرباوي»: «في العام المالي 2020-2021 تم اعتماد 61 مليون جنيه لمستشفياتنا الجامعية وبلغ الإجمالي 287 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه بداية من 1 يناير حتى 30 نوفمبر الماضي خصصت المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة نحو 19121 حالة علاج مجاني، بالإضافة إلى 10387 مواطن للعلاج على نفقة الدولة وتأمين صحي وتعاقدات، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 20 ألف و400 جراحة، كما استقبلت العيادات الخارجية 99639 مواطن».

ولفت رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أن الجامعة في هذا العام شاركت ضمن المشروع الرئاسي «حياة كريمة»، وأطلقت 174 قافلة، من بينها 47 قافلة طبية بشرية بتكلفة علاج مجاني بلغت 240 ألف جنيه، وعدد الحالات التي تم فحصها عبر القوافل الطبية التي سيرتها الجامعة 28550 ألف حالة.