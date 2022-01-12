بريد الوطن.. ساعدنى على إعادة بناء منزلى يا محافظ قنا

أنا سيدة تجاوزت الستين من العمر، أعيش وحيدة بعد وفاة زوجى، وزواج ابنتىّ الاثنتين، فى منزل مبنى من الطوب اللبن، فى نجع ضاحى الشرقى، التابع لبهجورة فى مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، والمنزل صغير جداً مكون من غرفتين، ولا تتعدى مساحته الأربعين متراً، وهو آيل للسقوط بسبب عوامل الرطوبة وتعاقب السنوات، حيث إنه مبنى منذ الثمانينات، وجدرانه شبه متآكلة من الأسفل، ويحتاج لإعادة بناء فى أقرب وقت ممكن، حتى لا يسقط علىّ، وأنا لا أملك من حطام الدنيا أى شىء، وليس لى مورد رزق سوى معاش السادات، الذى لا يتعدى 500 جنيه كل شهر، أناشد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مساعدتى على إعادة البناء.

تحية عبدالرازق سليم

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