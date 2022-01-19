مصدر أمني ينفي ضبط متهمين بقتل روان الحسيني بدسوق: التحريات مستمرة

تكثف قوات الشرطة بمحافظة كفر الشيخ جهودها للقبض على المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني، والتي عُثر على جثمانها أعلى سطح عمارة سكنية بشارع الجيش بمدينة دسوق.

واستدعت مباحث قسم دسوق برئاسة الرائد عمرو عوض، وبإشراف اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي وبقيادة العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر للشيخ، عددا من أفراد أسرة الطالبة لسؤالهم عن آخر رؤية للفقيدة.

تحريز هاتف الطالبة

ووفقا لمصدر أمني لـ«الوطن»، جرى تفريغ كاميرات المراقبة في عدد من الشوارع المحيطة بمكان واقعة قتل روان الحسيني، لحل لغز العثور عليها مخنوقة أعلى سطح عمارة سكنية مجاورة لمحل سكنها، كما نفى المصدر ضبط مشتبه بهم بارتكاب الواقعة، مؤكدا أن تحريات المباحث لازالت مستمرة للبحث عن مرتكب الواقعة الحقيقي.

فيما جرى تحريز هاتف الطالبة الذي أجرى القاتل منه اتصالا هاتفيا لوالدتها ليخبرها بأن جثة ابنتها فوق سطح إحدى العمارات السكنية، وإرساله الى إلمعمل الجنائي ، كما جرى سؤال عدد من زملائها الذين كانوا معها قبل ساعات من وفاتها، فضلا عن سؤال عدد من الأقارب.

تشييع جثمان الطالبة روان الحسيني

وكان المئات من أبناء مدينة دسوق شبعوا جثمان الطالبة روان الحسيني إلى مثواها الأخير مساء أمس، وسط حالة من الحزن الكبير وانهيار اقاربها وزملائها، بينما استقبل والدها العزاء في ابنته في سرادق أقيم بالقرب من مكان إقامته وحضره المئات من أبناء دسوق.