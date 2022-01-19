سامي عبد الراضي: بيان النيابة العامة في قضية «بسنت» احترافي.. شمل 4 رسائل

علق الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، على قضية بسنت خالد، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الغربية»، ذات الـ16 عامًا، التي تخلصت من حياتها بالانتحار بسبب تهديدها بصور «مفبركة» مسيئة لها من جانب بعض الطلاب لابتزازها وإقامة علاقة غير شرعية معها.

النيابة بعثت عدة رسائل حكيمة

وتحدث «عبد الراضي»، خلال حواره في برنامج «8 الصبح»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، عن شقين في غاية الأهمية بشأن الواقعة، الأول جنائي، وهو إحالة 5 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر وهتك العرض والتهديد باستخدام صور، فضلًا عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة، بينما الشق الثاني إجرائي، خاص بالمتهمين الأطفال دون سن الـ 18 عامًا الذين أجرموا في حق «بسنت»، موضحًا أن النيابة العامة بعثت عدة رسائل باقتدار وحكمة يجب أن نضعها نُصب أعيننا.

بسنت خالد ضحية للكبت

وأكد مدير تحرير جريدة «الوطن»، أن رسائل النيابة العامة، بعضها كان موجها للأسر بشكل عام، وأخرى للمشرع والمؤسسات، وأيضًا للشباب، لافتًا إلى أنه بالنسبة لرسائل الأسر فقد شملت ضرورة الإنصات لأبنائهم حتى لا يكونوا ضحية للكبت: «بسنت خالد ضحية للكبت، مش عاوز ألوم أسرتها، بس لو والدتها أو والدها أو بنت عم كبيرة أو أخت كبيرة سمعت منها كانت ممكن تتعامل مع الأزمة اللي مرت بيها بعقلية مختلفة وتصدي مختلف للواقعة».

تجريم بيع حبة الغلة السامة

وأوضح الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، أن رسالة النيابة العامة الثانية كانت للمشروع، بأن يغلظ عقوبة الابتزاز وعقوبة الانتهاك للحياة الخاصة: «لأن ممكن حد حتى لو مش محترف، ممكن يدخل على صفحة أي حد يبتزه على الفيس بوك أو يوجه له شتائم، ويكرهه على أنه يضطر في الآخر أنه يقدم على الانتحار»، فضلًا عن تجريم بيع حبة الغلة السامة، كونها منتشرة في دلتا مصر ومحافظات الوجه البحري.

صياغة احترافية لبيان النيابة

وتابع «عبدالراضي»: «نشكر النيابة العامة لأنها أشارت لهذا الأمر، ونشكرها على البيان الذي صيغ باحترافية شديدة من المكتب الفني للنائب العام»، موضحًا أنه لا يصح بيع حبة الغلة لطفل أو طفله تبلغ من العمر 16 عامًا: «لما يجيلي راجل فلاح أو مزارع أديله إنما الأطفال لأ، لازم رقابة على هذا الأمر».

وأشار إلى أن النيابة العامة خاطبت جميع المؤسسات بمناقشة فكرة الانتحار وأسبابه، فضلًا عن مخاطبة الشباب بأن يهتموا بتعليمهم وأخلاقهم وأن لا يلجأوا في أي حال من الأحوال لإنهاء حياتهم.