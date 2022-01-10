سامي عبد الراضي: العالم ينتظر منتدى الشباب.. وافتتاحه سيكون مبهرا

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنَّ أنظار العالم ستتجه اليوم نحو مدينة شرم الشيخ، مع افتتاح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء دول العالم وقيادات للحكومات، والذي يشارك فيه شباب من كل قارات العالم، وسيكون افتتاحه مبهرا، والعالم أجمع ينتظر النسخة الرابعة بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

روبوتات للتعقيم وتوزيع المأكولات والدعوات

وأضاف «عبد الراضي»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، اليوم الاثنين، أنه من المثير للاهتمام الورش التي جرى عقدها قبل افتتاح المنتدى، والذي أظهرت الطاقات الإبداعية، خاصة أن شعار المؤتمر هذا العام يتكون من 3 محاور هي «سلام.. إبداع.. تنمية».

وأشار «عبد الراضي» إلى أن النسخة الرابعة استحدثت أكثر من ملف أهمها ملف فيروس كورونا، حيث سيتواجد «روبوت» بهدف التعقيم، وآخر لقياس الحرارة وتوزيع المأكولات على المدعوين، بالإضافة للتعقيم الذاتي للقاعات ووسائل المواصلات المستخدمة لنقل الضيوف من الفنادق للقاعات.

وأفاد «عبد الراضي» بوجود لجنة جديدة من الشباب المتطوعين مدعومة بالطواقم الطبية لمواجهة الحالات الحرجة أو التي يمكن أن يشتبه في إصاباتها بكورونا، وغيرها من التقنيات الذاتية الموجودة بالقاعات أو مداخل ومخارج البوابات والتي تمنع انتقال العدوى من شخص لآخر.

منتدى الشباب «مسمع» في كل دول العالم

وعن المنصة التفاعلية التي تنطلق للمرة الأولى، أكد أنها خطوة في منتهى الذكاء من القائمين على المؤتمر، لأن ذلك من شأنه جذب الجميع، خاصة أن 500 ألف شخص طلبوا الحضور للمنتدى من كل دول العالم، ونظرا لظروف جائحة كورونا ليس من الممكن مشاركة كل هذا العدد، ولكن هذا يظهر ذلك أن المنتدى «مسمع» في كل دول العالم خاصة للشباب.

وأشار مدير تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن المنصة التفاعلية تحتوي على ألعاب تكنولوجية وأشياء افتراضية، فيمكن مشاهدة كوكب الشرق أم كلثوم أو محمد علي كلاي أو حتى الملكة نفرتاري، كما يمكن المتواجد على المنصة التفاعلية زيارة مدن مصرية بشكل افتراضي لأول مرة.