تنفيذ 2040 وحدة في الإسكان الاجتماعي بمدينة المنيا الجديدة فى 2021

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حصاد المشروعات المختلفة بمدينة المنيا الجديدة خلال 2021، مشيراً إلى أن مدينة المنيا الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثاني التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل إقليم محافظة المنيا.

وعن قطاع الإسكان والخدمات، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال 2021 الانتهاء من تنفيذ 480 وحدة سكنية 20 عمارة لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي» بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وجارٍ تنفيذ 144 وحدة سكنية جديدة نموذج 75 م2 ضمن وحدات المبادرة بمنطقة الـ1360 فدانا، كما تم الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة سكنية، 34 عمارة ضمن محور الإسكان المتوسط نموذج «سكن مصر» بمنطقة الـ 140 فدانا، مضيفاً أنه تم الانتهاء من مدرسة تعليم أساسي سعة 42 فصلا بمنطقة النوادي و6 أسواق تجارية بمناطق مختلفة بالمدينة، وكل سوق تجارية تتكون من 8 محال، وملعبي نجيلة صناعي بمنطقتي ابنى بيتك 140 فدانا، و400 فدان.

تنفيذ 2040 وحدة سكنية من قطاع الطرق والزراعة

من جانبه أضاف المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن قطاع الطرق والزراعة، شهد تنفيذ أعمال تنسيق الموقع لـ2040 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ورفع كفاءة وزراعة المسطحات الخضراء بالطرق الرئيسية والميادين بالمدينة، وأعمال الطرق مرحلة ثانية لـ 85 عمارة بمنطقة 1360 فدانا، والطريق المؤدى إليها من الطريق الصحراوي المنيا - أسيوط، وازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كمين الصفا وحتى الحد الشمالي لكردون المدينة بطول 6.5 كيلو متر أمام منطقة الإسكان الاجتماعي، وعمارات المنحة الإماراتية، ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الرئيسية وتجميل الميادين.

اخصيص 7 قطع أراضي استثمارية

وأشار رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إلى أن فرص الاستثمار بالمدينة خلال 2021، شملت تخصيص 7 قطع أراضٍ استثمارية بإجمالى مساحة 113187م2 بما يعادل 27 فدانا تقريباً بأنشطة خدمية استثمارية بمساحات مختلفة، تجارى إدارى – بنك – جامعة – مركز طبى – فندق - مخازن، لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.

جدير بالذكر أن الافتتاحات الرئاسية الأخيرة بالصعيد، شملت بمدينة المنيا الجديدة مشروعات: 2040 وحدة سكنية لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي» مرحلة ثانية بإجمالي 85 عمارة، والمرحلة الأولى من مشروع JANNA بعدد 22 عمارة تضم 528 وحدة سكنية بالمنطقة الترفيهية، والمرحلة الثانية من محطة تنقية المياه الدائمة بطاقة 50 ألف م3 في اليوم.