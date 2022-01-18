مسؤولو الإسكان يتفقدون مشروعات «الإدارية».. «خلية نحل» لإنهاء العمل

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية في المشروعات التي تم وجار تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، رافقه خلالها المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ومسؤولو الهيئة والجهاز، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات التي يتم تنفيذها والوقوف على معدلات الإنجاز.

الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات

واستهل مسؤولو الإسكان الزيارة، بعقد اجتماعٍ في مقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدّم المهندس شريف الشربيني، عرضا عن الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجرى التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من المشروعات.

وتفقد مسؤولو الوزارة، مواقع العمل، بداية من أعمال المرافق بالحي الحكومي والذي قارب على الظهور بشكله النهائي، ثم أعمال المرافق حول مجلس النواب ومسجد مصر وساحة الشعب، ثم منطقة حي المال والأعمال ومنطقة البنوك والبورصة، ثم المحاور الرئيسية بالمدينة، والحي السكني الخامس جاردن سيتي الجديدة ونهاية بالحي السكني الثالث R3.

وأشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح، بتقدم الأعمال بالمشروعات، ونسب الإنجاز الفعلية، والتي تواكب نسب الإنجاز المستهدفة لتلك المشروعات طبقا للمعدل الزمني المحدد، مؤكدا الالتزام الكامل باستكمال الأعمال بالمشروعات طبقا للتوقيتات المحددة وخاصة المرحلة المقبلة.

مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى قرب الانتهاء من أغلب المشروعات التي يشرف على تنفيذها جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها الحي السكني الثالث R3، والذي يضم أكثر من 24 ألف وحدة سكنية متنوعة بين عمارات سكنية وفيلات وعمارات الاستخدام المختلط، ويوفر جميع الخدمات الضرورية ويعد بدوره من أولى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وأول حي سكني جاهز للحياة بالمدينة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أنّ الجهاز وجميع العاملين يعملون على مدار اليوم للانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة، وبكل ‏دقة ومراعاة الجودة العالية في التنفيذ وأعمال التشطيبات طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.