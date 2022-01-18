«الوطن» تستعرض مشروعات الإسكان الجديدة بمدن شرق القاهرة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن تنفيذ مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، في 10 مدن جديدة تقع شرق القاهرة، من بينها: العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة وتجمعاتها، العبور، بدر، العبور الجديدة، حدائق العاصمة، الشروق، العاشر من رمضان.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة أنفقت 111 مليار جنيها بهذه المدن، لجذب شرائح سكنية جديد إليها، إذ نجح جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة في الإنتهاء من تنفيذ 42 عمارة تضم 1008 وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه من وحدات بالمشروع 27 ألفا و168 وحدة سكنية.

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جهاز مدينة العبور الجديدة: توفير وحدات لسكان المناطق غير الآمنة

كشف المهندس أحمد علي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 806 عمارات تضم 19 ألفا و433 وحدة سكنية نموذج (90 م2) لمحدودي الدخل، وتنفيذ 53 عمارة تضم 1272 وحدة سكنية نموذج (75 م2) لمحدودي الدخل، وجار تنفيذ 96 عمارة لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، تضم 3 آلاف و360 وحدة سكنية و96 محلا تجاريا و96 وحدة إدارية للتيسير على المواطنين، وتوفير الخدمات المختلفة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

وأضاف «علي» أنه جاري البدء في تنفيذ 624 عمارة تضم 14 ألفا و976 وحدة سكنية تبلغ مساحة الواحدة 90 مترا، وتم الإنتهاء من تنفيذ 73 عمارة تضم 1752 وحدة سكنية ضمن محور الإسكان المتوسط «سكن مصر»، وجار تسليمها للحاجزين، ليبلغ إجمالي ما تم تنفيذه من وحدات سكن مصر بالمدينة 2040 وحدة سكنية، وتم الإنتهاء من تنفيذ 78 عمارة تضم 1872 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتميز.

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134 عمارة بالعبور لسكان المناطق العشوائية

في مدينة العبور، تم الإنتهاء من تنفيذ 70 عمارة بالمرحلة الأولى من عمارات السلام لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وجاري العمل بـ 64 عمارة أخرى بالمرحلة الثانية بالمشروع.

بينما شهدت مدينة الشروق الانتهاء من تسليم 39 عمارة بمحور الإسكان المتوسط بمشروع «سكن مصر»، وجار استكمال تنفيذ 66 عمارة سكنية أخرى، والانتهاء من تنفيذ 29 عمارة، بإجمالي 696 وحدة سكنية بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر.

بينما انتهي جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة برئاسة المهندس عادل عبد العزيز، من تنفيذ 29 ألفا و496 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» لمنخفضي الدخل على مساحة 2350 فدانا بقيمة استثمارية 7.3 مليار جنيه، وجار تنفيذ 32 ألفا و88 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل على مساحة 530 فدانا بقيمة استثمارية 8.2 مليار جنيه، وجار استكمال تنفيذ 30 ألفا و420 وحدة سكنية أخرى بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بجانب تنفيذ 1824 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة على مساحة 600 فدان.