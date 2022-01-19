مصدر أمني ينفي وقوع حادث مروري على الطريق الدائري: فيديو قديم

نفت الإدارة العامة للحماية المدنية، وقوع حادث مروري في أي من الطرق الرئيسية صباح اليوم، وذلك بعد تداول مقطع فيديو صباح اليوم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لحادث الطريق الأوسطي الذي وقع يوم 5 يناير الجاري، والذي أسفر عن تفحم 11 سيارة من بينهم ملاكي ونقل ثقيل.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن هذا الفيديو الذي تم تداوله صباح اليوم، وتحديدًا في تمام السادسة صباحًا؛ قديم وعارٍ عن الصحة ولم يحدث اليوم، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للحماية المدنية لم تتلقى أي بلاغ اليوم بوقوع حادث.

حادث الطريق الأوسطي

وشهد الطريق الدائري الأوسطي بحلوان، يوم 5 يناير الجاري، حادث تصادم مروع لسيارة نقل «تريلا» مع نحو 13 سيارة أخرى، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

وحققت النيابة العامة في وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بحادث مروري في الطريق الدائري الأوسطي اتجاه الجيزة -بدائرة حلوان- باصطدام سيارة نقل تجرّ مقطورة بثلاث عشرة سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به.

بيان النيابة العامة

واندفعت السيارة المتسببة في الحادث بسرعة وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها -اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا- ووفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين، وأنه قد تم التحفظ على قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لعلاجهم، فتولت النيابة العامة التحقيقات.