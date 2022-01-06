أسرة ضحية حادث الطريق الأوسطي تتسلم جثمانه بعد تحديد هويته

تسلمت أسرة مهندس البترول، محمد طلعت هلال، المتوفى في حادث الطريق الأوسطي، جثمانه منذ قليل، بعد أن تمكنت النيابة العامة من تحديد هوية الشاب بسبب آثار الحريق الكبير التي أصابت الجثمان من جراء الحادث المروع الذي أسفر عن وفاة شاب وإصابة 8 آخرين، وتفحم 8 سيارات ملاكي وسيارتين نقل.

أسرة ضحية حادث الطريق الأوسطي تتسلم جثمانه

وقالت أسرة الشاب المتوفى في حادث الطريق الأوسطي خلال حديثها لـ«الوطن»، إن جثمانه سيوارى الثرى في مقابر الأسرة في الإسماعلية، وأن الشاب المتوفى يعمل مهندس بترول، متزوج ولديه 5 أولاد، أكبرهم في الصف الثالث الابتدائي، وأصغرهم طفل عمره 4 أشهر، وأنه كان في طريقه لأحد المصانع الموجودة في حلوان ضمن خطة عمله في الشركة التي يعمل بها.

النيابة العامة تكشف تفاصيل حادث الطريق الأوسطي

وقالت النيابة العامة في بيان صادر عنها إن حادث مروري بالطريق الأوسطي اتجاه الجيزة -بدائرة حلوان- نتج عنه اصطدام سيارة نقل تجرّ مقطورة بثلاث عشرة سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به، واندفعت السيارة المتسببة في الحادث بسرعة وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة، مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها -اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا- ووفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين.

وأوضحت النيابة أنه تم التحفظ على قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث، وجرى التحفظ على قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لعلاجهم، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت لموقع الحادث لمعاينته، وللمستشفيات لمناظرة جثمان المتوفى وسؤال المصابين واستجواب المتهم المتحفظ عليه.