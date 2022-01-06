التحريات: انفجار أنابيب أكسجين ساهم في كارثة حادث الطريق الأوسطي

كشفت تحريات المباحث في حادث الطريق الأوسطي عن أن انفجار أنابيب أكسجين كانت محملة على سيارة نقل من السيارات المتضررة في الحادث، ساهم في سرعة انتشار الحريق؛ بل كان سببًا في كارثة حادث الطريق الأوسطي التي أودت بحياة مهندس بترول يدعى محمد طلعت هلال، 35 سنة، وإصابة 8 آخرين وتفحم 10 سيارات ملاكي ونقل.

التحريات توضح أسباب حادث الطريق الأوسطي

وأوضحت التحريات أن حادث الطريق الأوسطي وقع أثناء توقف حركة الطريق في منحنى على الطريق الأوسطي لإزالة آثار حادث سابق به، وأن سيارة نقل كانت تجر مقطورة كانت مسرعة اصطدمت بالسيارات المتوقفة، مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا ووفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين.

تفاصيل القبض على سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الأوسطي

وأفادت التحريات أن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث وتحرر محضرًا بالواقعة؛ وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل الخطأ والقيادة المتهورة، وأن النيابة العامة قررت النيابة العامة، ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمهندسين الفنيين لمعاينة مسرح الحادث والسيارات المشتعلة به، بيانًا لسبب اندلاع الحريق بها، وحصر تلفياتها وبيانها، وعرض المتهم المتسبب في الحادث على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه موادَّ مخدرة من عدمه.

تصادم الطريق الأوسطي

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بحدوث تصادم مروع على الطريق الأوسطي نتج عنه وفاة الشاب محمد طلعت هلال، 35 سنة، وأن الشاب تفحم جثمانه ونقل إلى مستشفى حلوان مجهول الهوية، وأن النيابة العامة تمكنت من تحديد هويته وقررت تسليم جثمانه إلى أسرته بعد توقيع الكشف الطبي عليه.

فيديوهات حادث الطريق الأوسطي

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران بعد أن تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات مؤلمة للحادث توضح ضخامته.