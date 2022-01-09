بعد حادث الدائري الأوسطي.. برلماني يطالب بتغليظ عقوبة السرعة الزائدة على «طريق الموت»

تقدم النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة؛ للكشف عن أسباب وملابسات حادث الطريق الدائري الأوسطي، ومحاسبة المتسبب في هذا الحادث، في أول تحرك برلماني.

وقال «حتة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك طفرة كبرى في الطرق التي جرى إنشاؤها في مصر منذ عام؛ بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن تكرار حوادث السرعة يتطلب تحركًا برلمانيًا وحكوميًا، إذ يجب على الحكومة فرض عقوبات أكبر على تجاوزات السرعة، التي تتم حتى على الطرق السريعة، مضيفًا أن السرعة الجنونية أودت بحياة الكثيرين، ورأينا ذلك في حادث الشيخ زايد، الذي راح ضحيته 4 طلاب، ثم الدائري الأوسطي وهي كارثة بكل المقاييس؛ ما يستوجب تعديل قانون المرور.

تغليظ عقوبة السرعة الجنونية

وشدد عضو مجلس النواب، على أن ضرورة تغليظ عقوبة حوادث القتل الخطأ في قانون العقوبات، إلى جناية إذا كانت بسبب السرعة؛ وهو ما يتطلب بالتالي تعديلًا تشريعيًا لقانون العقوبات.

وأضاف أنه يجب أيضا أن يكون هناك كل سبل الأمان؛ حتى لا يتحول الدائري الأوسطي إلى أحد طرق الموت، ولابد من اتخاذ التدابير ووضع كاميرات و«ردارات» أو أجهزة مراقبة، بشكل أكبر على طول الطريق مع تغليظ العقوبة، وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية لمخالفة السرعة.

الطرق الجديدة خفضت الحوادث بنسبة 50%

وأشار إلى أن الطرق والكباري الجديدة، بالإضافة إلى تخفيف الزحام، أدت بالفعل إلى تخفيض نسبة الحوادث في مصر مؤخرا بنسبة تصل 50%، موضحًا أن مصر تقدمت في مؤشرات جودة الطرق عالميا، ومع ذلك لابد أن يكون هناك مسئولية وضوابط أكثر.

يذكر أن شخصًا لقي مصرعه، وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم عدد من السيارات على الطريق الدائري الأوسطي، منذ عدة أيام، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث وسط مطالبات بمواجهات صارمة لقضية السرعة الجنونية قانونا.