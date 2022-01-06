المئات يشيعون جثمان ضحية حادث الدائري الأوسطي «فيديو»

شيّع المئات من أهالي قرية الوراورة بمركز أبو صوير بالإسماعيلية، جثمان محمد طلعت هلال 35 سنة مهندس بترول، ضحية حادث الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من منطقة التجمع إلى طريق الفيوم بعد أن لقي مصرعه في الحادث أثناء توجهه إلى عمله بإحدى المصانع الموجودة بمنطقة حلوان.

كواليس حادث الطريق الدائري الأوسطي

وكشف شقيق ضحية حادث الطريق الدائري الأوسطي، كواليس الحادث لـ«الوطن»، قائلا إن شقيقه يبلغ من العمر 35 عامًا ويعمل مهندس بترول ومقر شركته بمنطقة التجمع الخامس وفي يوم الحادث كان مستقلًا السيارة ومتجهًا إلى أحد المصانع الموجودة بمنطقة حلوان، كما أنه متزوج ولديه 5 أولاد أكبرهم بالصف الثالث الابتدائي.

جثة متفحمة

وأضاف أن الضحية هو الأخ الأكبر بين أشقائه ووالدتهم تقطن معه في شقته «أخويا كان أطيب واحد في الدنيا، وكان محبوب جدًا من كل الناس، وبعد الحادث مباشرة روحنا الثلاجة ولقيناه متفحم، ومشهد الحادث مفجع للغاية، والناس خرجت جثة أخويا بالعافية من العربية وكانت مجهولة الهوية ومفيش حتة في جسمه كانت سليمة، أولاده أتيتموا بدري».

النيابة العامة

وأصدرت النيابة العامة بيانًا حول الواقعة، حيث أكدت النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة شخص وإصابة 8 أشخاص في حادث الطريق الدائري الأوسطي في اتجاه الجيزة بعدما اصطدمت سيارة نقل بعدد 13 سيارة أخرى مما تسبب في وقوع الحادث الذي أودى بحياة شخص وإصابة 8 آخرين.