أطعمة تساعد على زيادة التركيز أثناء الامتحانات.. أبرزها «صفار البيض»

بالتزامن مع ماراثون امتحانات التيرم الأول للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات، يواصل المعهد القومي للتغذية وسلامة الغذاء، دوره بالتوعية المستمرة للمواطنين، خاصة حول المواد الغذائية المفيدة لصحة الجسم للطلاب؛ لتقوية مناعتهم وزيادة التركيز خلال المذاكرة، وأيضًا لحمايتهم من فيروس كورونا الذي تزداد وتيرته خلال فصل الشتاء.

وأكد «القومي لسلامة الغذاء»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك مجموعة من العناصر الغذائية، التي يجب توفيرها في الأغذية المقدمة للأبناء؛ لتساعد على تنشيط الذاكرة لديهم، كما أنها ذات فائدة كبيرة للجسم، على النحو التالي:

عناصر غذائية يجب توافرها في الأطعمة

- فيتامين «ب»، ويتوافر في كل من «الكبدة، اللحوم الحمراء، البقوليات، جميع منتجات الألبان»، وهو يساعد على تنشيط الدورة الدموية، وتقوية الجهاز العصبي، وعلاج الأنيميا.

- فيتامين «ج»، يتوافر في «البرتقال، الفلفل الرومي بجميع ألوانه، الجوافة»، إذ يساعد على تقوية امتصاص الحديد وعرج الأنيميا.

- الفيتامينات التي تحتوي على «الأحماض الدهنية الصحية»، وهي «الأسماك، مثل السلمون والماكريل، وزيت بذر الكتان، والمكسرات»، إذ يوجد بها أميجا 3، التي تساعد على تنشيط الذاكرة، والتركيز.

- الكولين: متوفر في كل من «صفار البيض، الكبدة، اللحوم بكل أنواعها»، ويعمل في زيادة التركيز وتقوية الجهاز العصبي.

- «الزنك»: متوفر بكثرة في «البقوليات، والخضروات الورقية بكل أنواعها، واللحوم»، إذ يعتبر من أهم الفيتامينات، التي تعمل على زيادة معدلات التركيز.

وفي السياق ذاته، حذرت الكثير من الدراسات، من تناول الوجبات السريعة، التي تضعف المناعة، وتزيد من الإصابة بالأمراض المناعية، بسبب احتوائها على نسبة عالية من المواد الحافظة والدهون المشبعة، والأملاح والزيوت المهدرجة، ونسب عالية من الأملاح، والسكر، التي تسبب أضرارا كثيرة على الجهاز المناعي للإنسان.