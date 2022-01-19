إحلال وتجديد محطة مياه نزلة عبداللاه في أسيوط بــ16.5 مليون جنيه

عقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعاً، لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد الجارى تنفيذها بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة، ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوية، والمخصص لها 16.5 مليون جنيه من الخطة السنوية، لرفع كفاءة المحطة وتحقيق خدمة أفضل بمقارنة باتساع مستوى الخدمات وزيادة عدد المنتفعين من المحطة.

وناقش رئيس مجلس الإدارة مع المهندسين الأعمال التنفيذية بالمحطة، للاطمئنان على سلامة سير الأعمال طبقاً للجدول الزمني المعد لتوقات نهو الأعمال، سواء كانت الأعمال المدنية، أو الأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال رفع الكفاءة.

إحلال وتجديد الأعمال المدنية والكهروميكانيكية

وأوضح «درة»، أن أعمال الإحلال والتجديد لمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 1200 ل/ث، لتغذية مدينة أسيوط بالكامل (حي شرق، وحي غرب أسيوط)، وتشمل الأعمال المدنية من ترميم وتدعيم وإعادة عزل ورفع كفاءة 4 مروقات وخزان أرضي، وذلك لضمان جودة المياه، والأعمال الكهروميكانيكية والتي تشمل توريد وتركيب 14 جهاز قياس وتحكم في تشغيل المرشحات، وتوريد وتركيب ضاغطي هواء بالمحرك الكهربى، وتوريد وتركيب طلمبتي بوستر بالمحرك الكهربى، وتوريد وتركيب طلمبتي عينات، وتوريد وتركيب قلابين بطئ كامل بالمحرك الكهربى.

أكبر محطة مرشحة على مستوى الشركة من ناحية الطاقة الإنتاجية

وأكد رئيس الشركة، أن محطة نزلة عبد اللاه المرشحة تعد أكبر محطة مرشحة على مستوى الشركة من ناحية الطاقة الإنتاجية والتى تصل إلى 1200ل/ث لذا ستنال جوهر الإهتمام فى أعمال رفع الكفاءة وإعادة التأهيل، حرصاً من الشركة على تقديم خدمة متميزة في تقديو كوب ماء نظيف ومتوفر فى مختلف أرجاء المحافظة.