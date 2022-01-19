«معلومات الوزراء» يبرز استعدادات «معرض الكتاب».. إتاحة الشراء «دليفري»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قبل قليل، فيديو بشأن الاستعدادات النهائية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، تضمن تعليقا صوتيا للدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب حول المعرض.

د. هيثم الحاج علي: نحافظ على موعد معرض الكتاب في «الأجندة الدولية»

وقال رئيس الهيئة العامة للكتاب، في فيديو «معلومات الوزراء»، إنّ الاستعداد لـ معرض الكتاب 2022 بدأ منذ نهاية الدورة السابقة للمعرض، التي عقدت في موعد استثنائي خلال يونيو الماضي، ليتم الترتيب لعودة المعرض لموعده الأصلي في الأسبوع الأخير من شهر يناير من كل عام، في أمر وصفه بـ«التحدي».

وأوضح الدكتور هيثم الحاج علي، أنّ موعد معرض الكتاب في الأجندة الدولية هو الأسبوع الأخير من شهر يناير كل عام، وتنظيمه في موعد سيحافظ على «دولية المعرض».

وأشار رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى الانتهاء من بناء معظم معرض الكتاب 2022 كديكور، وتحديد النشاط الثقافي له، موضحا أنّ الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تفقدت معرض كتاب الطفل، الذي سيتم تنظيمه لأول مرة كمعرض مستقل داخل معرض الكتاب بأجنحته، وكتبه.

إتاحة شراء الكتب الرقمية من المعرض وشراء الكتاب افتراضيا

وقال إنّ الهيئة وضعت أشياء كثيرة جديدة على الأجندة الإلكترونية لمعرض الكتاب 2022، بعد تطويرها، لافتا إلى أنّ معرض الكتاب 2022، يتيح بيع الكتب الرقمية، وبيع إلكتروني للكتاب، إذ يتم الشراء عبر المنصة الإلكترونية للمعرض، وتصل الكتب إلى المنزل عبر هيئة البريد، كما أكد أنّ الهيئة ستقدم أسعار شحن منافسة وقليلة مقارنة بأسعار القطاع الخاص.

ولفت علي، إلى إمكانية إجراء «جولة افتراضية» داخل أجنحة المعرض عبر منصته الإلكترونية، مشيرا إلى تطوير المنصة الإلكترونية للمعرض لتضم «معرض كتاب الطفل».

ومن المُقرر أن يشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بجناح في معرض الكتاب، في قاعة العرض الرئيسية رقم 3، داعيا رواد المعرض للتعرف على نتاجه الفكري وأحدث إصداراته، حيث يفتح المعرض أبوابه بعد أسبوع أمام الزوار، وتحديدا في الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير المقبل.