تعرف على خطوط مواصلات معرض الكتاب 2022.. عشان تروح بسهولة

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2022، الذي من المقرر أن يبدأ يوم 26 يناير ويستمر حتى يوم 27 فبراير المقبل، وبعد أن تم نقل المعرض إلى أرض المعارض الدولية في مركز المنارة بالتجمع الخامس، أصبح الكثير من محبي الذهاب للمعرض يجدون صعوبة كبيرة في الذهاب إليه، وخصوصا الذين يأتون من محافظات أخرى.

حتى يتم التسهيل على الراغبين في الذهاب للمعرض، تم تكثيف خطوط المواصلات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ تحرص محافظة القاهرة كل عام على توفير خطوط أوتوبيسات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ونرصد من خلال السطور التالية خطوط المواصلات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، والتي جاءت كالتالي:

خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

تحرص محافظة القاهرة على تكثيف خطوط المواصلات لمعرض الكتاب أيام تنظيمه، وجاءت تلك الخطوط كالتالي:

- خط عبد المنعم رياض: يبدأ هذا الخط من محطة عبد المنعم رياض، ثم يمر بمحطة رمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر، ثم يمر عبر محور المشير، ثم تكون محطة النهاية هي معرض القاهرة الدولي للكتاب.

- خط شبرا: تبدأ محطة الانطلاق من دوران شبرا، ثمر يمر على أحمد حلمي وشارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير، ثم تكون المحطة النهائية هي معرض القاهرة الدولي للكتاب.

- خط النزهة الجديدة: ينطلق الأوتوبيس من محطة النزهة الجديدة ثم يمر حتى ميدان الحجاز ثم السبع عمارات مكرم عبيد ثم مصطفى النحاس ثم المنهل والوفاء ثم آخر محطة تكون معرض القاهرة الدولي للكتاب.

- خط الأميرية: يمر هذا الخط على ميدان الأميرية ثم الحلمية وكلية بنات عين شمس ثم ميدان رابعة والحي السابع وحي السفارات ومعرض الكتاب.

- خط ميدان الجيزة: يمر هذا الخط عبر جامعة القاهرة ثم القصر العيني ويمر عبر السيدة عائشة ليذهب إلى طرق الأوتوستراد ثم جامعة الأزهر حتى معرض الكتاب.

- خط صقر قريش: يمر هذا الخط عبر كارفور المعادي ثم بعد ذلك نادي وادي دجلة ثم الطريق الدائري ومحور المشير طنطاوي ثم في النهاية معرض الكتاب.

- خط المظلات: يبدأ هذا الخط من محطة المظلات، ثم بعد ذلك يمر بسراي القبة ثم روكسي، ثم يمر على السبع عمارات ثم الحي الثامن، ثم يمر بعد ذلك بالوفاء والأمل ثم محور المشير ثم معرض القاهرة الدولي للكتاب.