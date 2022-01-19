هيثم الحاج علي: خدمات لأول مرة في معرض الكتاب 2022

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، إن الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب ستشهد مزيدا من التيسيرات والخدمات التي تقدم لأول مرة لزوار المعرض ومن مختلف الفئات العمرية.

توصيل الكتب بالبريد لأول مرة في معرض الكتاب

وأضاف الحاج علي في تصريحات لـ«الوطن»: «في ضوء الاتجاه للتحول الرقمي وأهميته وضرورة رقمنة الخدمات للمواطنين، تم تطوير المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، والتي أطلقتها الوزارة في الدورة الماضية»، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة البيع للكتب «أون لاين» على المنصة وتوفير خدمات التوصيل عبر البريد المصري لأي مكان في مصر.

وتابع أن هذا بجانب الخدمات المقدمة عبر المنصة من قبل؛ مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة إلى جانب أجندة الفعاليات والأنشطة أونلاين وخريطة المعرض وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

تخصيص جناح 5 لعرض إصدارات الأطفال

وأشار إلى أنه تم تخصيص جناح رقم 5 لعرض إصدارات الأطفال من دور النشر، متابعا أن هناك اهتمام خاص بكل ما يُقدّم للطفل بهذه الدورة التي ستشهد العديد من الخدمات المتطورة تقنيا وتنظيميا، لأول مرة سيتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، في المعرض حيث ستظهر شخصية الكاتب الكبير يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، من خلال شاشة تعمل باللمس.

ويمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة قصص الأديب الراحل عبدالتواب يوسف، مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، وذلك في ضوء اهتمام الدولة ورعايتها للنشء والأجيال الجديدة، وذلك ضمن خطط تطوير المجتمع وبناء الإنسان.

وعن فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، قال: «لدينا مشاركة في المعرض من ذوي القدرات الخاصة، كما تم توفير مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات، بمصاحبة مرافق، كما تم توفير مركزان لتلقي لقاحات كورونا في إطار التعاون مع وزارة الصحة».

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدورة الـ53 من معرض الكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس السيسي يوم 26 يناير الجاري، وتتواصل فعاليات الدورة المقبلة إلى يوم 7 فبراير المقبل.