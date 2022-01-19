«الأرصاد»: أمطار خلال ساعات على الإسكندرية والقاهرة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم على معظم محافظات البلاد، فذكرت أننا نشهد صباح اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق، أبرزها شمال البلاد والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، الذي يُعرض على «extra news».

سقوط أمطار خلال ساعات أيضًا على كل المناطق المطلة على البحر المتوسط

وأضافت «غانم»، أنه من المتوقع سقوط أمطار خلال ساعات أيضًا على كل المناطق المطلة على البحر المتوسط منها الإسكندرية، ومحافظات الوجه البحري، وخفيفة على القاهرة الكبرى وستكون حدتها خفيفة إلى متوسطة، فضلًا عن استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية، مع غياب لأشعة الشمس خلال فترات النهار وتكوين السحب، وسيكون الطقس بارد على السواحل الشمالية للبلاد.

الطقس سيكون باردا أيضا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون باردا أيضًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل سيكون الطقس شديد البرودة على كل الأنحاء، ومن الممكن أن يكون قارصا يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

من المحتمل أن تصل الصغرى إلى 3 درجات مئوية

وأكدت على أنه من المحتمل أن تصل الصغرى إلى 3 درجات مئوية، والصفر على مرتفعات سانت كاترين، وقد نشهد نشاط للرياح، حيث تكون ما بين الـ30 والـ50 كيلو متر بالساعة، مما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، كما أن البحر المتوسط غير مؤهل تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية، وبدءا من الغد من المتوقع تلاشي فرص سقوط الأمطار وتعود الشبورة المائية بالظهور بالصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.