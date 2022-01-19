الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على مدار اليوم واضطراب في حركة الملاحة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار على مدار اليوم بأماكن متفرقة، تزامنا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومطروح والسلوم، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت هيئة الأرصاد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ الرياح الشمالية الغربية تنشط على مسطح البحر المتوسط، وتعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج إلى 3 و5 أمتار.

زيادة سرعة الرياح

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ سرعة الرياح تتراوح بين 60 و70 كيلو متر في الساعة، وهذا ما سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الرطوبة.

وحذّرت «شاكر»، في تصريحات تليفزيونية، من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق وضرورة توخي الحذر الشديد على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه القبلي، والسواحل الشمالية، وجنوب الصعيد، وتستمر حتى صباح الجمعة الذي سيشهد بداية تحسن الأحوال الجوية، بعد انتهاء مرور الكتلة الهوائية التي أثرت على البلاد طوال الأسبوع.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري، العظمى 15 والصغرى 7

- السواحل الشمالية ، العظمي 15، والصغرى 8

- جنوب سيناء، العظمي 18 والصغرى 12

- شمال الصعيد، العظمي 16 والصغرى 3

- جنوب الصعيد، العظمي 18 والصغرى 6