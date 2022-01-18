«الأرصاد»: أمطار على القاهرة والوجه البحري غدا.. «ارتدوا ملابس ثقيلة»

وجهت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، فضلًا عن تناول المشروبات الدافئة على مدار اليوم، إذ إننا نشهد في مصر موجة باردة منذ بداية الأسبوع الجاري، وانخفضت درجة الحرارة العظمي لتصل لـ15 درجة على القاهرة، والصغرى 6 درجات وصلت على بعض المناطق مثل سانت كاترين ووسط سيناء لـ صفر، ما أدى لتكون الثلوج على مرتفعات سيناء.

متابعة النشرات الجوية والقيادة بهدوء أثناء تكون الشبورة المائية

ونصحت «شاكر» المواطنين، خلال لقاء مع مراسل قناة «Extra news»، بمتابعة النشرات الجوية، والقيادة بهدوء أثناء تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فمن الوارد تكرار الموجة الباردة مرة أخرى خلال فصل الشتاء، وقد نشهد موجات من تساقط الأمطار، كون هذه طبيعة فصل الشتاء، مؤكدة أن هذه الموجة الباردة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، ونسب الرطوبة المنخفضة تزيد من الشعور بالبرودة أكثر خاصة في فترات الليل.

سبب موجة الطقس البارد الحالية

وعن سبب موجة الطقس البارد الحالية، أكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر في الوقت الحالي تتأثر بمنخفض جوي قادم من شرق وجنوب أوروبا، يعمل على جلب كتل هوائية مؤثرة برياح شمالية غربية، تعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير على كل أنحاء الجمهورية، وهناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية في مطروح والإسكندرية اليوم.

استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدًا

كما توقعت استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدًا، على السواحل الشمالية، تكون من خفيفة لمتوسطة، على أن تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري أمطارا خفيفة غدًا، مشيرة إلى أن هناك نشاط رياح على المناطق الشمالية، ويشهد البحر المتوسط اضطرابا كاملا في حركة الملاحة البحرية، ويصل ارتفاع الأمواج من 3- 5 أمطار، ولا يسمح بممارسة الأنشطة البحرية.