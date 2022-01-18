حالة الطقس خلال 72 ساعة.. شديد البرودة وشبورة وأمطار

يبدو أن انخفاض درجات الحرارة سيستمر لعدة أيام، حيث أعلنت هيئة الأرصاد توقعاتها لمدة 3 أيام مقبلة، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والعديد من المناطق الأخرى.

وتوقع خبراء الأرصاد، وفق ما جاء بالبيان الصادر عن الهيئة، سقوط أمطار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كما سيكون هناك شبورة مائية صباحا كثيفة على المناطق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وذلك يوم الخميس المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 19 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 03.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 07.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 20 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 03.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 21 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 06.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 03.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 07.