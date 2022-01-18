حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. الأرصاد تحذر

تزداد عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة، خاصة أن مصر تعاني خلال هذه الفترة من سوء الأحوال الجوية، ومطالبة الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بضرورة متابعة حالة النشرة الجوية بشكل يومي لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وبحسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بخصوص حالة الطقس خلال الساعات القادمة، فإنه يسود طقس بارد على كافة المناطق بجمهورية مصر العربية، ما عدا جنوب الصعيد، يكون مائلا للبرودة، ومعتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال ساعات النهار.

أما خلال ساعات الليل فيكون الطقس باردا في الساعات الأولى، وشديد البرودة على كافة المناطق، ويصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد المواطنين من الخروج خلال ساعات الليل، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

الظواهر الجوية خلال الساعات القادمة

وقال خبراء الأرصاد إن الجو يكون غائما على القاهرة الكبرى، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%، أما على الوجه البحري، فترتفع احتمالية سقوط الأمطار لمتوسطة بنسبة حدوث 40%، وتكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على جميع مناطق جمهورية مصر العربية، ويكون الجو غائما على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

القاهرة 15 07

الإسكندرية 15 10

وادي النطرون 14 09

طنطا 15 09

شبين الكوم 15 07

دمنهور 14 08

بلطيم 16 09

مطروح 15 09

السلوم 14 09

سيوة 15 03

بورسعيد 16 09

دمياط 15 09

الزقازيق 16 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 07

العريش 17 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 08

نخل 11 01

نويبع 18 10

طابا 13 10

كاترين 016 00

الطور 17 09

شرم الشيخ 19 12

الغردقة 20 12

مرسى علم 18 12

الفيوم 16 03

بني سويف 16 03

المنيا 16 04

أسيوط 17 04

سوهاج 17 05

قنا 17 05

الأقصر 17 07

أسوان 17 07

إدفو 18 07

أبو سمبل 17 07

الوادي الجديد 17 02

شلاتين 23 10

أبو رماد 22 11

حلايب 20 11

رأس حدربة 19 11