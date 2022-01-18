حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. الأرصاد تحذر
كتب:
منى السعيد
06:39 م | الثلاثاء 18 يناير 2022
حالة الطقس - أرشيفية
تزداد عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة، خاصة أن مصر تعاني خلال هذه الفترة من سوء الأحوال الجوية، ومطالبة الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بضرورة متابعة حالة النشرة الجوية بشكل يومي لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.
حالة الطقس خلال الساعات القادمة
وبحسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بخصوص حالة الطقس خلال الساعات القادمة، فإنه يسود طقس بارد على كافة المناطق بجمهورية مصر العربية، ما عدا جنوب الصعيد، يكون مائلا للبرودة، ومعتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال ساعات النهار.
أما خلال ساعات الليل فيكون الطقس باردا في الساعات الأولى، وشديد البرودة على كافة المناطق، ويصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد.
وحذرت الأرصاد المواطنين من الخروج خلال ساعات الليل، بسبب انخفاض درجات الحرارة.
الظواهر الجوية خلال الساعات القادمة
وقال خبراء الأرصاد إن الجو يكون غائما على القاهرة الكبرى، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%، أما على الوجه البحري، فترتفع احتمالية سقوط الأمطار لمتوسطة بنسبة حدوث 40%، وتكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
كما تنشط الرياح على جميع مناطق جمهورية مصر العربية، ويكون الجو غائما على جنوب الصعيد.
درجات الحرارة خلال الساعات القادمة
القاهرة 15 07
الإسكندرية 15 10
وادي النطرون 14 09
طنطا 15 09
شبين الكوم 15 07
دمنهور 14 08
بلطيم 16 09
مطروح 15 09
السلوم 14 09
سيوة 15 03
بورسعيد 16 09
دمياط 15 09
الزقازيق 16 07
المنصورة 15 07
الإسماعيلية 17 08
السويس 17 07
العريش 17 09
رفح 16 09
رأس سدر 16 08
نخل 11 01
نويبع 18 10
طابا 13 10
كاترين 016 00
الطور 17 09
شرم الشيخ 19 12
الغردقة 20 12
مرسى علم 18 12
الفيوم 16 03
بني سويف 16 03
المنيا 16 04
أسيوط 17 04
سوهاج 17 05
قنا 17 05
الأقصر 17 07
أسوان 17 07
إدفو 18 07
أبو سمبل 17 07
الوادي الجديد 17 02
شلاتين 23 10
أبو رماد 22 11
حلايب 20 11
رأس حدربة 19 11