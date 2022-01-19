تفاصيل 4 جرائم قتل وانتحار خلال 24 ساعة في محافظتي القاهرة والجيزة

4 جرائم قتل وانتحار، شهدتها محافظتي القاهرة والجيزة خلال الساعات القليلة الماضية، ووفقًا لمحاضر الشرطة تم ضبط الجناة وتقديمهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

آخر تلك الجرائم المفزعة كانت جريمة مقتل شاب في أكتوبر والتمثيل بجثته بواسطة «صاروخ»، وإلقاء أشلائه في مناطق متفرقة، ظنًا من الجاني أن ذلك ينجيه من العقاب، إلا أنه سقط في قبضة المباحث.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن المتهم استأجر صاروخ كهربائي لتقطيع جسد صديقه بعدما تمكن من قتله بعدة طعنات، ووفق تحريات المباحث وزع المتهم الأشلاء بعدة أماكن لكن أجهزة البحث الجنائي نجحت في فك طلاسم الجريمة عن طريق وشم مرسوم على ذراعه يحمل أسم «أبو حبيبة» بجانبه وشم آخر لرأس «أسد».

وألقت المباحث القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بفعلته مشيرا إلى قتل المجني عليه إثر خلاف نشب بينهما أثناء جلسة تعاطي المخدرات في شقة المتهم بأكتوبر، وتواصل النيابة استكمال التحقيقات في الواقعة بعد أن قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد والتمثيل بجثمان المجني عليه.

سيدة تنهي حياتها شنقاً

وفي 15 مايو بالقاهرة تخلصت سيدة في العقد الرابع من عمرها من حياتها شنقاً داخل شقتها، لمرورها بحالة نفسية سيئة، وفقًا لأسرتها، وكشفت التحريات أن المتوفية تدعى «نجلاء.ف»، تقيم بمفردها لأنها ليست متزوجة، وتعمل في إحدى مستشفيات الصحة النفسية.

واستدعت النيابة العامة أسرتها لسماع أقوالها، وصرحت بدفن الجثة بعد نقلها لمشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، كما كلفت بسرعة استكمال التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.

جثة عارية لشاب مجهول الهوية في أوسيم

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغاً بالعثور على جثة عارية لشاب في العقد الثالث من عمره مصابًا بطلق ناري في الظهر، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمهيداً لتفريغها لكشف غموض الواقعة، كما وجهت إلى تصوير جثة المجني عليه وإرسالها إلى أقسام الشرطة للتعرف على هوية المجنى عليه.

سبعة أشخاص قتلوا عامل في المرج بسبب خصومة ثأرية

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا من أهالي منطقة المرج بوجود جثة لشخص متوفي بدائرة القسم، وأفادت تحريات المباحث بتورط 7 أشخاص من أهلية زوجة المجني عليه في الحادث لوجود خصومة ثأرية بينهم، حيث تابع الجناة المجني عليه لفترة وتمكنوا من قتله.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الجناة السبعة وبحوزتهم سلاح ناري وعدد من الطلقات وسلاح أبيض، استخدموها في قتل المجني عليه حيث أوضح الفحص الطبي أن الجثة بها 15 طعنة متفرقة بالجسم وعيار ناري، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أخذاً بالثأر، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.