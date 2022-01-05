إحالة 109 من سائقي حافلات المدارس للنيابة في «تعاطي المخدرات»

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، على مدار عام 2021، موضحة أنه تم الكشف عن 10 آلاف و515 سائقا، وأنه تبين تعاطى 109 سائقين، للمواد المخدرة «حشيش ترامادول، مورفين، تعاطى متعدد».

وأكدت القباج، أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، مشيرة إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس، من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس‪ .‬‏

تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية

أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى تكثيف الحملات للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فتره الدراسة، وانخفضت نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية لـ1.1% بعدما كانت 12% عام 2015.

لفت عثمان، إلى أن الحملات تستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب.

وأشار إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم، بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات، مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.

تلقى الشكاوى من أولياء الأمور

‬‬أشار عثمان، إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، يتلقى أيضا الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة، وأيضا تحرير محاضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .‬‬

يأتي ذلك في الوقت الذى جدد فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة، لمرضى الإدمان من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان «16023» لحماية أرواح الأبرياء، وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات، خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

وأكد أن من يتقدم للعلاج طواعية حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، يتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفى سرية تامة، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له، ومن دون ذلك سيتم فصله.