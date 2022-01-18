مصرع 4 وإصابة 6 في حوادث سير متفرقة بالمنيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، اليوم الثلاثاء، في 3 حوادث متفرقة بالطريق الزراعي والصحراوي الغربي في زمام محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في 3 حوادث تصادم، وانقلاب متفرقة بطرق المحافظة في مراكز: المنيا وأبوقرقاص ومطاي.

انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي

وقع الحادث الأول بمركز أبوقرقاص، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي شمال قرية بلنصورة.

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام بوابة الرسوم بمركز المنيا.

تصادم سيارتين علي الطريق الزراعي بمركز مطاي

كما أصيب عامل في حادث تصادم بين سيارتين علي الطريق الزراعي، بمركز مطاي في شمال المحافظة، تم نقل المصابين وجثامين الضحايا الـ4 إلى المستشفيات المركزية، وتحررت محاضر، وتولت النيابة العامة التحقيق والتصرف.

وشهد طرق مصر أسوان الزراعي ظهر أمس الإثنين حادث انقلاب سيارة، مما أسفر عن مصرع شخص، قائد توك توك وإصابة 7 آخرين، وذلك بالقرب من قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا.

وتشهد محافظة المنيا حالة من الطقس غير المستقر منذ مطلع الأسبوع الجاري حيث يسود البرد الشديد في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر فضلا عن ظهور الشبورة المائية في بعض الطرق المتاخمة للزراعات والمسطحات المائية الأمر الذي يؤدي إلي حدوث إرتباك في الحركة المرورية، ويتبع السائقين نصائح المرورة بالقيادة بسرعات منخفضة منعا لوقوع حوادث.