إصابة شاب وطفلة في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بأسيوط

أصيب شاب وطفلة بطلق ناري فى مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية، لخلافات عائلية بين أبناء العمومة من عائلة «الحجابات» بقرية عرب مطير، التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

بلاغ بالمشاجرة

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مرز شرطة الفتح، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأعيرة النارية بين أبناء عمومة بقرية عرب مطير بدائرة المركز ووقوع مصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين أبناء العمومة من عائلة «الحجابات» بالقرية وذلك لخلافات عائلية بينهم.

أسماء المصابين

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من دعاء محمد خلاف محمد، 12 عاما، وعبدالناصر محمد علي خلاف، 22 عاما، ونُقل المصابان إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع رضيع صدمه موتوسيكل

ومن جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول الطفل أحمد أسامة إسماعيل أحمد، سنة ونصف، ومقيم بالغنايم بحري، جثة هامدة، وذلك نتيجة حادث اصطدام موتوسيكل بالطفل بمنطقة أولاد علام دائرة المركز.

وبانتقال قوات من الشرطة، وسؤال أسرة الطفل، ذكروا أن دراجة نارية صدمته أثناء تواجده أمام المنزل ذات الناحية، ولاذ بالفرار، وجرى التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.