عقوبة التلاعب في أسعار السلع التموينية.. سنة حبس و10 آلاف جنيه غرامة «فيديو»

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقالي التموين على مستوى الجمهورية، من عقوبة عدم الالتزام بأسعار السلع التموينية، معلنة عن شن حملات رقابية مفاجئة على منافذ الصرف تزامنًا مع بدء صرف تموين شهر يناير 2022.

عقوبات مخالفة منافذ البقالين في الأسعار

من جانبه، قال محيي الدين إسماعيل مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الجيزة، إنه توجد عقوبتان على أي منفذ بقال تمويني حال تأكد الحملات التموينية بعدم التزامه بأسعار السلع التموينية وتتمثل في:

1 – عقوبة إدارية يتم توقيعها على البقال التمويني من المديرية التابع لها وهي عبارة عن خصم الحافز الشهري للبقال.

2 – عقوبة جنائية تصل للحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه.

ضخ السلع التموينية لمنافذ الصرف

ونوه مدير عام الرقابة بالجيزة، في تصريحات له خلال بث مباشر لـ«الوطن»، بأن وزارة التموين تقوم بصرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لمنافذ الصرف قبل بداية الشهر بحوالي 5 أيام، من أجل توافر وإتاحة جميع السلع المدعمة للمواطنين في منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي وأيضا فروع المجمعات الاستهلاكية، موضحًا أن الحملات التفتيشية ستكون متواجدة على مدار الشهر بجانب صرف المواطنين للمقررات التموينية لوقف أي عمليات تلاعب قد تحدث من قبل البقالين والتجار.

وطالب مدير عام الرقابة بالجيزة المواطنين بالتقدم ببلاغات رسميًا لمديريات التموين التابعين لهم باسم وعنوان البقال الذي يقوم ببيع السلع بأزيد من الأسعار المعلنة عنها، موضحًا أنه بعد التأكد من مخالفة البقال يتم تحرير ضده محضر بقسم الشرطة.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2022 للتاجر والمستهلك

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة أسعار السلع التموينية على النحو التالي:

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم، سعر المستهلك 10.50 وسعر التاجر 10.25 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم، سعر المستهلك 8.00 وسعر التاجر 7.80 جنيه.

3. عدس مجروش 500 جم، سعر المستهلك 11.00 وسعر التاجر 10.75 جنيه.

4. فول معبأ 500 جم، سعر المستهلك 7.50 وسعر التاجر 7.25 جنيه..

5. مسلي صناعي 800 جم، سعر المستهلك 24.00 وسعر التاجر 23.75 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم، سعر المستهلك 3.00 وسعر التاجر 2.90 جنيه.

7. صلصة طماطم 200 جم، سعر المستهلك 4.75 وسعر التاجر 4.60 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم، سعر المستهلك 5.90 وسعر التاجر 5.65 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم، سعر المستهلك 10.90 وسعر التاجر 10.65 جنيه.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم، سعر المستهلك 17.50 وسعر التاجر 17.25 جنيه.

11. مسحوق عادي يدوي 800 جم، سعر المستهلك 10.50 وسعر التاجر 10.25 جنيه.

12. صابون غسيل 135 جم، سعر المستهلك 2.25 وسعر التاجر 2.00 جنيه.

13. صابون تواليت 125 جم، سعر المستهلك 5.50 وسعر التاجر 5.25 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم، سعر المستهلك 17.00 وسعر التاجر 16.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي، سعر المستهلك 4.25 وسعر التاجر 4.00 جنيهات.

16. زيت خليط 800 مللي، سعر المستهلك 20.00 وسعر التاجر 19.75 جنيه.

17. زيت خليط 1 لتر، سعر المستهلك 25.00 وسعر التاجر 24.75 جنيه.

18. مكرونة 1 كجم، سعر المستهلك 9.00 وسعر التاجر 8.75 جنيه.

19. مكرونة 500 جم، سعر المستهلك 4.50 وسعر التاجر 4.35 جنيه.

20. دقيق ورقي معبأ 1 كجم، سعر المستهلك 7.50 وسعر التاجر 7.40 جنيه.

21. دقيق بلاستيك معبأ 1 كجم، سعر المستهلك 7.50 وسعر التاجر 7.40 جنيه.

22. كيس ملح طعام 200 جم، سعر المستهلك جنيه، وسعر التاجر 90 قرشا.

23. بار حلاوة طحينية سادة 40 جم، سعر المستهلك 2.00 وسعر التاجر 1.80 جنيه.

24. كيس سائل غسيل أواني، سعر المستهلك 2.00 وسعر التاجر 1.80 جنيه.

25. بسكويت يويوز فانيليا سادة 40 جم، سعر المستهلك جنيه، وسعر التاجر 95 قرشا.

26. بسكويت يويوز ويفر أنواع 48 جم، سعر المستهلك 2.00 جنيه وسعر التاجر 1.90 جنيه.

27. بسكويت تومورو أنواع 80 جم، سعر المستهلك 3.00 جنيهات، وسعر التاجر 2.85.

28. بسكويت بوو أنواع 45 جم، سعر المستهلك 3.00 وسعر التاجر 2.85 جنيه.