القصة الكاملة لوفاة عروس في شهر العسل بالشرقية: مرض ورحيل مفاجئ

«نحن مؤمنون بقضاء الله وقدره.. ولا نملك أن نقول سوى إنا لله وإنا إليه راجعون».. بتلك الكلمات علّق صبري صلاح بدوي، 31 عاما، ومقيم بمدينة الزقازيق، على رحيل زوجته رقية عبدالوهاب، 27 عاما، والتي توفيت أول أمس بعد مرور نحو 33 يوما على زواجهما.

وقال الزوج لـ«الوطن»، إن وجته توفيت إثر تعرضها لأزمة صحية، دخلت على إثرها المستشفى لتلقي العلاج ولكنها فارقت الحياة.

بداية تعارف العروسين

وأوضح الزوج أنه تعرف على زوجته العروس الراحلة عن طريق زوجة شقيقه، وتمت خطبتهما لمدة نحو 3 أشهر، «عشت مع زوجتي رقية فترة قصيرة وكانت أطهر وأنقى قلب.. وكانت أجمل حاجة في حياتي.. كانت أنثى بعقل وقلب طفلة.. مرحة وحنونة».

وأضاف الزوج: «كانت العوض اللي ربنا بعتهولي بعد تعب ووجع سنين.. ولا أملك أن أقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون».

فترة الزواج 33 يوما

وأشار إلى أن حفل زواجهما كان يوم 12 ديسمبر الماضي، بعد أن الانتهاء من إعداد المفروشات والأثاث والأجهزة. وكنا نخطط لتكوين أسرة بسيطة وناجحة، و«لكن الحمد لله على كل حال، فالموت حق ونحن مؤمنون بقضاء الله وقدره».

تفاصيل أزمة صحية توفيت على إثرها العروسة

وحول تفاصيل وفاة العروس، قال الزوج المكلوم إن زوجته كانت تعاني من مرض السكر، وبعد زواجهما اكتشفوا أنها حامل في أول أيام الحمل الأولى وتوجهوا إلى أحد الأطباء لمتابعة الحمل، مضيفا أنها أصيبت بغيبوبة سكر، ومن ثم توجها إلى مسشفى خاصة رفضت استقبالها بزعم أنها تعاني من كورونا، موضحا أنهما توجها إلى مستشفى حكومي وأجريت لها مسحة بعد ذلك وتبين عدم إصابتها بالفيروس.

وأشار إلى أنه أثناء توجههم إلى المستشفى الحكومي كانت تردد كلمة «يارب»، لافتا إلى أنه بمجرد وصولهما المستشفى حاول الأطباء إسعافها وأدخلوها العناية المركزة وقاموا بعمل صدمات كهربائية لها لكنها فارقت الحياة، واختتم قائلا: «إنا لله وإنا إليه ارجعون.. ندعو الله أن يكسنها فسيح جناته».

الجدير بالذكر أن خبر وفاة العروسة الراحلة أثار حالة من الحزن بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تداولوا صور زفافها على نطاق واسع، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الرثاء والدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة.