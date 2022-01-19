عاجل.. تشييع جنازة نجل النائب عبدالمنعم سعيد من مسجد فاطمة الشربتلي

توافد عدد كبير من أقارب وأصدقاء الدكتور عبد المنعم سعيد، أستاذ العلوم السياسية، وعضو مجلس الشيوخ، الي مسجد فاطمه الشربتلي في التجمع، لتشييع جثمان شادي عبد المنعم سعيد الي مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر.

وتوفى شادي عبدالمنعم سعيد، عصر أمس، نتيجة لإصابته بكينى قلبية، كما أوضح والده في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، مؤكدا أنه لم يكن يعاني من أي أمراض.

وسبق، وترأس الدكتور عبد المنعم سعيد رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعضوية مجلس الشورى، ومنصب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حيث عمل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منذ عام 1975 كباحث مساعد ثم باحث ثم رئيسا لقسم العلاقات الدولية.

عبد المنعم سعيد باحث زميل لمنظمة بروكنجز بالولايات المتحدة الأمريكية – واشنطن 1987، وعمل أيضا كمستشار سياسي للديوان الأميري القطري.

ويمتلك سعيد عدد كبير من المؤلفات في مختلف التوجهات السياسية وله مقالات حول القضايا الأمنية في الشرق الأوسط، والسياسة المصرية والحد من التسلح بالإضافة إلى مؤلفات عديدة نشرت في الولايات المتحدة الأمريكية، آسيا وأوروبا

وشارك عدد من أقارب وأصدقاء شادي عبد المنعم سعيد في تشييع جثمانه، وحرصوا على إرتداء الكمامات الطبية واتباع الإجراءات الاحترازية والوقوف متباعدين لحين البدء في صلاة الجنازة على الراحل.